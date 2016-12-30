加拿大外贸部长准备二月与中国谈判自由贸易

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在2016年9月份中国总理李克强访问加拿大时，加拿大总理特鲁多与中国总理宣布要共同努力在2015年实现把加中贸易翻一番的目标，并同意开始探讨双方签署自由贸易协议的事宜。

9月份李克强与特鲁多宣布9年内把双边贸易加倍 © The Associated Press

加拿大广播公司记者Catharine Tunney报道说，特鲁多政府的国际贸易部长Chrystia Freeland准备在春节过后的2月份与中国政府高级官员就加中自由贸易问题进行首次面对面会谈。

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Chrystia Freeland在接受加拿大广播公司年终采访时表示，中国是加拿大外贸开发工作的重点。

自由党政府在努力推动加拿大的农产品出口中国，除了小麦、菜籽油、龙虾之外，还有牛肉和猪肉等畜牧业产品。

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