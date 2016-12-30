负责性犯罪破案的温哥华警官因性犯罪被捕

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加拿大温哥华警队一位负责性犯罪调查破案工作的资深警官被控犯有强奸、性剥削、妨碍司法公正等罪名，在星期三被温哥华警方逮捕。

加拿大广播公司记者Karin Larsen和 Chad Pawson报道说，温哥华警方负责人 Adam Palmer星期四在记者招待会上证实，被逮捕的警官费舍尔James Fisher 在警队已经有29年的工作资历；他的性犯罪对象中有一位是成年女性、另一位是未成年少女；温哥华警方在今年三月份收到费舍尔的一位同事提供的线索后开始对其进行调查。

费舍尔在星期四出庭后被取保释放，下次出庭日期定在1月24日。

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费舍尔在2015年曾经因为在侦破强迫妇女卖淫和性剥削未成年女性犯罪案件方面的出色表现而受到嘉奖。

温哥华警队负责人Adam Palmer承认负责侦破性犯罪案件的资深警官被控性犯罪，这个消息非常令人不安；但他强调费舍尔被指控的犯罪行为绝不代表温哥华警队其他警官的行为操守。

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