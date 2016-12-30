如何跟一个自恋的人做邻居？这是一个挑战

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再过不到一个月，新当选的美国总统特朗普就将入主白宫。他在过去几个月中发表的涉及到加拿大的言论让许多分析人士感到担忧，加美关系因此被列为加拿大在2017年面临的最大挑战之一。如果我们把特朗普和加拿大总理特鲁多两人在同样的事上表达的立场比较一下，就会发现这种担忧不是空穴来风。

政治立场之外，特朗普的个性也引人关注。不久前，哈佛大学和加利福尼亚大学的三位精神病专家给奥巴马写信，“强烈建议”让一个独立专家小组对特朗普进行全面的医疗和神经精神鉴定。信中说，相关专业标准不允许他们对一个自己没有亲自评估过的公众人物做出诊断，但是特朗普表现出的精神不稳定的症状 – 包括自大，冲动，对忽视和批评的极度敏感，以及明显缺乏分辨幻想和现实的能力 – 使他们对他是否适合承担美国总统的巨大责任产生怀疑。

自恋倾向和自恋型人格障碍

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三位精神病专家列举的症状属于自恋型人格障碍。美国精神病学协会对这种人格障碍的定义包括9种特征。性格里带一点自恋倾向的人并不少见，但是只有在这9种特征中至少具备5种，才可被视为自恋型人格障碍。

美国精神病学协会对自恋型人格障碍的定义 对自己的重要性有夸大的感觉，包括夸大自己的成就和才能，没有相应的成就却期许被看作出类拔萃。 幻想无止境的成功，权力，才华，美貌或理想爱情。 相信自己是独一无二的、平常人不可能理解或不配与之交往的人。 需要极度的赞美。 坚信自己的资格和权利。 在人际交往中剥削利用他人。 缺少同理心，漠视他人的感觉和需求。 经常嫉妒他人，或者认为别人嫉妒自己。 表现出倨傲无礼的行为方式或态度。

加拿大精神病医生吉尔.尚博朗（Gilles Chamberland）在接受加拿大广播公司采访时说，自恋型人格障碍患者是脆弱的。他们的自信心实际上没有底气，“并不真诚”，因此总是需要表现，以便让自己和别人相信他们的自信和出类拔萃。他们的表现离不开别人的目光和耸人听闻的言行。特朗普经常强调自己很聪明。但尚博朗说，一个真的相信自己聪明的人不会这样一遍一遍地讲这事。

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人格障碍是人格的一部分

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如同任何一种心理障碍，自恋型人格障碍也会影响患者的生活和人际交往。尚博朗认为，让三位美国精神病专家感到担忧的是，新总统上任后，对人对事的反应不是基于逻辑和国家利益，而是基于自己的个性。一个觉得自己受到了伤害的自恋者的报复心是很强的。在这种报复心的驱使下，他可能会做出一些出格的举动，仅仅是为了证明自己的优秀。

但是人格障碍到底不是抑郁或肿瘤之类的疾病。它是人格的组成部分。一个人是可以既有某种人格障碍，同时拥有基本正常的工作和生活的。尚博朗说，特朗普自成年后就是这个样子，今后也不会改变。在某种程度上，他正是因为有这些特质才赢得了他的支持者的欢心。

尚博朗是蒙特利尔皮奈勒精神病院的医生，同时在蒙特利尔大学医学院的精神病学系任教。

（RCI avec CBC et Radio-Canada）

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