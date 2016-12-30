暴风雪过后：加拿大蒙特利尔机场乘客排长队

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星期五，12月30日，是加拿大各机场最忙碌的日子之一，魁北克省遭遇的特大暴风雪更是给这个日子带来了挑战。

在蒙特利尔市的特鲁多国际机场，乘客们排着长队，据机场管理局估计，星期五会有多达6万名乘客由机场经过。

机场发言人StéphanieLepage 说，节假日期间是最忙碌的时刻，在新年除夕之际，机场的乘客流量更是大增。

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她说，12月22、23 和 24日都是机场繁忙的日子，但预计今天的客流量会更多。

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天气也是只帮倒忙，星期四，一场特大暴风雪席卷了魁北克省和大西洋各省，降雪最多的地方达到50厘米，尽管蒙特利尔市躲过了暴风雪的“中心”，但也降雪10-15厘米，导致蒙特利尔机场的许多航班被推迟或取消，因此给星期五的航班也带来“压力”。

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机场告诫旅行者们上网核实自己的航班是否准时。

（RCI with CBC ）

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