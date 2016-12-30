过节狂花钱，节后就得还债了

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根据加拿大商业帝国银行 CIBC 的一项调查，超过半数的加拿大人在节日期间购买礼物的花销会超过自己的预算。

在这些人中，有13%的人表示，等节后到了付账单的时候，自己往往为花钱花多了而感到后悔。

平均而言，今年加拿大人在节日礼物上的人均开支预计约为 600加元，低于去年的人均 652加元。

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千禧一代

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与此同时，调查还发现，千禧一代人是使用信用卡的“冠军”。

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不但信用卡用得频繁，千禧一代偿还信用卡的债务也最拖拖拉拉。

在这些年轻人中，近一半人要拖上一年多才能还清信用卡上的全额，有18%的人承认自己已经不记得上一次信用卡上欠债为零是什么时候了。

30%加拿大人把还债列为第一目标

在进入2017年之际，CIBC的调查还发现，接近 30% 的加拿大人把偿还债务列为 2017 的第一个目标，这是7年以来的最高比例。

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（RCI with Radio Canada）

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