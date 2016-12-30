焦虑儿童大增：大温心理医生呼吁父母注意

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拉普安特（Vanessa Lapointe）是BC省素里市的儿童心理医生。她说，近年来出现焦虑症状的儿童大幅度增加。她的诊所每个星期都会收到40到50份转诊单，其中大部分涉及焦虑。如果和十年前相比，那时来求医的孩子中有一半左右是因为焦虑，而现在这个比例高达90%。

究其原因，最直接的当然是父母。拉普安特说，如果你焦虑，你的孩子肯定也会焦虑。另外一个重要原因，是现在的孩子借助互联网和社交媒体，很早就接触到外部世界的信息。她举例说，今年有好几个星期，她和孩子们讨论的话题是美国大选。

焦虑的孩子会重复谈论某些特定的事，越来越易怒，睡眠受影响。儿童首先靠自己的行为方式和大人交流，其焦虑的情绪会体现在越来越难管教。拉普安特说，事实上，许多父母打电话到诊所来，正是因为这个原因。

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切断孩子的外部信息来源显然不现实。但是父母确实需要更加关心孩子的心理和情绪。她解释说，大脑处理信息的方式并不客观，如果没有其他选项，它天然有往坏处想的趋势。父母应该通过交谈和讨论，尽可能地为他们提供理解世界的其他方式，不要把“话语权”完全交给网络和外部影响。

（RCI with CBC）

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