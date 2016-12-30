加拿大总督公布最新一批加拿大勋章获得者名单

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加拿大总督约翰斯顿星期五（12月30日）公布了最新一批加拿大勋章获得者名单。获得这项加拿大平民最高荣誉的69人来自加拿大社会各界，其中包括《英国病人》的作者翁达杰（Michael Ondaatje），前自由党领袖、著名学者伊格纳吉耶夫（Michael Ignatieff）等人。

加拿大华裔学者李胜生（Peter S. Li）也是今年的加拿大勋章获得者。他已在今年9月份举行的颁奖仪式上领取了勋章。李胜生是萨斯喀彻温大学社会学系教授。根据加拿大总督府提供的加拿大勋章获得者介绍，他在该校任教已有40年，著述甚丰，研究领域包括种族和社会差异。他对加拿大华人的研究被视为里程碑，为人头税赔偿在知识方面奠定了基础，并且在移民融入和移民政策的制定上为政府提供建议。他还是阿尔伯塔大学的移民研究中心(Prairie Metropolis Centre)的创建者之一。

2017年是加拿大建国150周年，同时也是加拿大勋章创立50周年。

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（RCI with CBC）

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