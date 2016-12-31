BC省一些农场可以看见孩子与父母一道采摘果菜

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加拿大一些农场有雇佣童工的问题

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 31 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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在不少加拿大人的印象里，童工这样的事情是只存在于第三世界国家的问题；但人权组织说，其实加拿大农场存在的收获季节雇佣童工的事情是常常出现的。

果菜农场与童工

加拿大广播公司记者Maryse Zeidler报道说，不列颠哥伦比亚省农业工人维权组织认为，加拿大劳动法规仲裁委员会最近做出的裁决显示了加拿大太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省地区的农场童工问题是个严重和不可忽视的问题。

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加拿大劳工维权组织 Progressive Intercultural Community Services Society的负责人吉尔 Charan Gill指出，不列颠哥伦比亚省一些果菜农场中使用童工的问题是过去四十多年来早就存在的问题、根本就不是秘密，但政府却一直没有采取有效的监管措施。

加拿大一些果菜农场雇佣童工的问题已存在多年

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加拿大一些果菜农场雇佣童工的问题已存在多年 © Erik White/CBC

加拿大不列颠哥伦比亚省政府劳动部公布的数字显示，在2011年到2015年期间，该部查处的6起雇佣童工的事件全部发生在农场。

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11岁男孩采摘蓝莓

劳动法规仲裁委员会在2016年11月2日对农场主卡吉拉Sundeep Kajla上诉案作出的裁决是，卡吉拉的蓝莓种植农场在2016年6月28日被发现有11岁的童工在农场从事采摘蓝莓的工作，当时该童工与他的父亲一块在蓝莓田里采摘蓝莓；为此判处农场主卡吉拉被罚款3515加元。

该仲裁委员会没有采纳农场主卡吉拉关于这11岁男孩不是在工作、而是在边玩耍边吃蓝莓的说法。

上述劳动法规仲裁案例的文件显示，当时孩子的父亲告诉劳动法监管小组的调查人员说，那天他没有找到保姆照顾孩子，所以只好把孩子带到农场；当时一块在场采摘蓝莓的还有这位父亲的另外两个孩子，一个14岁、另一个15岁；此外还有他的一个14岁的外甥。

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根据不列颠哥伦比亚省的劳动法规，12岁以下儿童打工挣钱只有在事先得到省劳动法规监管局负责人批准的情况下才可以。

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长期存在的问题

劳工维权人士吉尔认为，之所以不列颠哥伦比亚省一些农场雇佣童工的问题长期存在，是因为一些国家有儿童与父母一道在田间采摘水果的传统和农场季节工工资很低雇不起保姆看孩子这两个因素。

吉尔建议不列颠哥伦比亚省政府为农场季节工提供托儿服务，并加强对使用童工的农场的查处。

但不列颠哥伦比亚省劳动部认为， 现行的劳动法规已经有条款明确禁止使用童工，被发现使用童工的雇主可以被罚款上万加元，省政府的检查员还会经常实地探访以检查农场主是否遵守了劳动法规。

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不列颠哥伦比亚省劳动部的文件显示，在2016年，省劳动部的检查员突击检查了34个农场、询问了224位农业工人。

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