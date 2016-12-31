奥巴马宣布制裁俄罗斯利用黑客干扰美国大选结果

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星期四，美国总统奥巴马宣布制裁俄罗斯，以对应俄在美国大选中的黑客行为。

制裁对象包括 9 个俄罗斯机构。35个俄罗斯情报机关人员被驱逐。美国国务院关停了 俄罗斯两处位于马里兰和纽约的办公场所。两个俄罗斯最主要情报机构被制裁。

制裁还包括 3 家俄罗斯公司： Special Technologies Center、Zor Security 以及一家名为“Autonomous Non-commercial Organization Professional Association of Designers of Data Processing Systems”的机构。他们被认为为黑客袭击提供了技术支持。

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“我决定采取措施制止对日益增加的针对美国民主程序和机构的黑客活动…”奥巴马的书面声明中表示。

不久以前，美国联邦调查局和国土安全部发布了一份简报，简报中说民主党全国委员会遭到的黑客攻击。报告中还列出了一些跟那些攻击存在联系的IP 地址名单。

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在美国大选期间，民主党全国委员会（DNC）和希拉里的竞选团队受到黑客攻击，泄漏出来的信息据信对其竞选活动造成了破坏。

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美国候任总统唐纳德·特朗普周三表示，他不认为制裁措施是必要的。他说：

“我认为应该让生活继续过下去。计算机已经让生活极大地复杂化了，整个计算机时代已经发展到了没人了解真实状况的程度。我们有速度和很多其他东西，但我不确信我们拥有我们需要的安全。”特兰普说。

奥巴马表示这些制裁是针对俄罗斯黑客行为的第一步。美国还会继续采取其他行动遏制俄罗斯的黑客行为，有些措施不会公开。

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