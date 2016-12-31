捶胸顿足也晚了：加拿大国内外政坛2016年的“马失前蹄”

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从周一到周五，CBC时政节目《权力与政治》（Power & Politics）的特约分析人士每到下午5点就聚在一起，像体育看台上的解说员一样，对政坛人物和事件进行评论。没有谁比他们更熟悉政治舞台及其幕后了。当然，这一年来政坛发生的“马失前蹄”，他们也一一看在眼里。以下就是他们选出的本年度国内外政坛五大失误。按照惯例，最先列出的是最后一名：

第五名：加拿大总理特鲁多的议会“肘击门”

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今年5月份在加拿大议会众议院，等投票等得不耐烦的特鲁多，粗暴地拽着保守党党鞭布朗穿过一群新民主党议员，推挤中手肘撞到女议员艾伦.布罗索的胸部。是为“肘击门”。特鲁多为此两次道歉。

肘击门图解和视频

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这是加拿大议会史上罕见的火爆一幕。身为总理如此鲁莽，非常没有风度。但是当时刚上台不久的特鲁多仍处于和选民的“蜜月期”，此事并没有对自由党的民望造成太大影响。

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第四名：英国脱欧公投

英国前首相卡梅伦错误地估计形势，举行脱欧公投。公投的结果让他在首相的宝座上无法再坐下去，也让英国陷入分裂。卡梅伦如果可以让时间倒流的话，也许会做出别样的选择。

第三名：加拿大选举改革

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 民主机构部长蒙赛福 © PC / Adrian Wyld

选举改革是自由党去年竞选时提出的承诺之一。但是一年来的实践证明，这件事远比特鲁多及相关部长原来想象的复杂。选举改革委员会中的反对党成员提出的建议自由党不同意，而民主机构部长蒙赛福主持建立的民调网站被保守党形容为“卡斯特罗建立的约会网站”。

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第二名：特鲁多对卡斯特罗的评价

古巴前领导人卡斯特罗11月底逝世。正在非洲访问的特鲁多在表示哀悼的同时盛赞卡斯特罗是伟人，传奇的革命者，杰出的演说家等等。如此高度的评价令国际社会瞠目，也受到来自国内反对党的批评。

和“肘击门”不同的是，卡斯特罗逝世是一件国际关注的事，特鲁多的言论给他造成的负面影响因此也传到了国外。

第一名：美国大选的民调分析人士和政治评论人士

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纵观全年和国内国外，没有人的失误比他们更严重。他们预言特朗普不可能当选，事实证明他们对选情的估计完全错误。一位华裔评论人士用中国地区比喻说，大家都以为这是一场东南沿海地区和西南、西北内陆地区的较量，但是谁也没有想到东三省的老工人出手了。而他们支持的是特朗普。

（RCI with CBC）

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