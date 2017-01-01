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周日网络广播 2017-01-01

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 1 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这里是加拿大国际广播电台，现在是我们的周日网络广播时间，网友听友们，您好，我是赵黎，今天和我一起在播音室的是方华和吴薇，今天是2017 年第一天，首先在这里祝您新年愉快！

欢迎各位对加广的新闻、报道作出反馈，加广的网站是：www.rcinet.ca，电子信箱地址是：China@RCINET.CA

下面是这个星期的4篇报道

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  1. 房价奇高让维斯勒打工者不得不在车里睡觉

© Glen Kugelstadt/CBC

几年前曾经与温哥华联袂举行过冬季奥运会的加拿大太平洋沿岸的滑雪胜地维斯勒，在2010年冬季奥运会前就开始房价猛升，到现在不要说买房居住、就是租房居住对许多在维斯勒工作的打工者来说也成了负担不起的事情，他们只好选择在自己的汽车里过夜，请听方华的报道。

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  1. 为什么2016年让我们陷入焦虑？ 

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© Dave Rogers/Getty Images

尼斯恐袭，土耳其政变，特朗普当选，英国脱欧公投…… ，2016年是如此风云变幻的一年，韦氏词典因此把今年的年度词汇定为“超现实”（surreal），关心时事的人很容易感到焦虑、沮丧和对未来的担忧。加拿大政治学学者克里斯.库塔纳（Chris Kutarna）说， 2016年之所以令人震惊，部分原因正是事情的发展一而再、再而三地偏离了我们想象中的直线，让我们看到原来我们心目中那些不可避免、不可撼动的趋势原来如此脆弱，很容易就朝着别的方向去了， 请听吴薇的报道。

  1. 影响2017年加拿大房价的 5个因素都是啥

© PC/Jonathan Hayward/Canadian Press/file photo

2017年加拿大曾经炙手可热的房地产价格会继续上升还是开始下降，这是一个有房产的人和没有房产的人都关心的问题。过去几年每年都有专家预测加拿大火热的房地产市场会开始降温、甚至会出现泡沫爆裂的局面，但这 “狼来了”的警告却并没有变成现实。虽然没人都够以百分之一百的信心说自己对2017年加拿大房地产市场走向的预测会成为事实，但有5个因素的确会左右加拿大房地产市场的走向。请听方华的报道。

4   五味杂陈的2016年：加拿大一年大事回顾

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© Terry Reith/CBC

如果和国际上的多事之秋相比，加拿大的2016年还算平稳。到了年底，紧追新闻奔波一年的记者们照例会坐下来盘点一番。加拿大广播公司的英法语新闻部都选出了各自本年度新闻热点，请听吴薇的报道。

这次的周日网络广播就到这里，谢谢各位一年来对加广网站的关注，祝您节日快乐，2017年心想事成，我们下次见。

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