碳排放税的厉害2017年会让不少加拿大人感同身受

碳排放税的厉害2017年会让不少加拿大人感同身受
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2017年加拿大人要多交哪些税

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 2 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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今年2月到4月份加拿大人填报税表时会感受到一些变化，有的人会发现要交的税减少了，有的人会发现要交的税增加了。

除了报税方面的变化之外，2017年加拿大联邦和省政府政策法规的变化也会影响到加拿大人的钱包。

加拿大联邦自由党政府总理特鲁多已经在新年祝词中呼吁加拿大人为把加拿大建设的更好而多做贡献。

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加拿大广播公司报道说，2017年加拿大人要多掏腰包的首先是引起争议的碳排放税。

加拿大许多省份居民每次加油都要付碳排放税

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加拿大许多省份居民每次加油都要付碳排放税 © Nathan Denette/Canadian Press

碳排放税

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不列颠哥伦比亚省居民早在2008年就已经开始支付碳排放税，人们每次给自己的汽车加油都会感受到碳排放税的厉害。魁北克省居民从2013年也开始支付碳排放费用。

从今年1月份开始，加拿大最大省份安大略省和石油省份阿尔伯塔省的居民也要开始支付碳排放税了。

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安大略省总理韦恩告诉本省居民说，安大略省实行碳排放限额管理制度后，居民的家庭取暖开支每个月平均要增加5加元；对于驾车者来说每立升汽油的价格会增加0.04加元。

阿尔伯塔省2017年碳排放的收费是每吨20加元，2018年是每吨30加元，到2022年增加到每吨50加元。

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加拿大广播公司为阿尔伯塔省居民提供了碳排放税对自己钱包影响的快速计算器 carbon tax calculator

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工作人口2017年要多付些退休金CPP供款

工作人口2017年要多付些退休金CPP供款 © Carlos Osorio/Associated Press

公共退休金供款增加

有工作的加拿大人在2017年要缴纳的退休金CPP供款会增加，年收入在55,300加元以上的加拿大人的CPP退休金供款会增加到2564.10加元，增加19,80加元。这还只是按照通货膨胀率的小幅度增长；从2019年开始，加拿大工作人口的公共退休金供款将连续7年以高于通货膨胀率的幅度增长。

若干免税额度被取消

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与孩子上学有关的一些免税额度被取消

与孩子上学有关的一些免税额度被取消 © CBC

虽然纳税者在填报2016年税表时仍然可以申报，但在2017年这下面几个免税额度就没有了。

一个是联邦教科书免税额和高等教育免税额在2017年将被取消，不过高等教育学费的免税额会继续保留。

第二是儿童锻炼身体免税额和艺术学习免税额在2016年被减半后，将在2017年被全部取消。

第三是每年可以存放到自己免税储蓄账户的额度从2016年的1万加元减半到5千加元。

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第四是从2017年开始增加对若干种类的人寿保险金的税收（对纳税者领取的人寿保险金的投资收益部分收税）和提高对新开始领取退休年金者的税收。

也有好消息

免费了！2017年要赶紧去自己喜欢的国家公园

免费了！2017年要赶紧去自己喜欢的国家公园 © CBC

不过，2017年也有少交税的情况。比如失业保险费从每百元税前工资交1.88加元年失业保险费下调到1.63加元 （雇主要缴纳的失业保险费是$1.63 x 1.4 = $2.28加元），魁北克省居民要缴纳的失业保险费从每百元工资1.52加元下调到1.27加元。对于年收入为51,300加元的纳税者来说，其一年少交的失业保险费约为118加元。

另外，失业者领取失业保险金的等待时间从原来的2个星期减少到1个星期。

此外，为了庆祝加拿大国庆150周年，2017年加拿大联邦政府公园管理局为加拿大人提供免费通票的福利。

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