加拿大议会大楼在加紧维修迎接150周年大庆
Photo Credit: Fred Chartrand/The Canadian Press
2017年加拿大人人可享受的几件事
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展望2017年，已经有好几件让人欢喜的事情在等待着加拿大人。
建国150周年
加拿大广播公司记者Bridgette Watson报道说，2017年7月1日是加拿大建国150周年，从1月1日开始加拿大首都渥太华就已经进入庆祝状态。
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加拿大人可以上网 Canada 150 website 查询2017年与加拿大建国150周年有关的庆祝活动。
全年国家公园免费
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为了庆祝加拿大建国150周年，联邦政府管理的加拿大国家公园、历史遗址、海洋保护区将免费对公众开放。加拿大人只需上加拿大公园管理局的网站http://www.pc.gc.ca/eng/index.aspx，就可以申请得到2017年全年有效、在加拿大全国各地国家公园都可以使用的通票Discovery Pass。
7月土著人运动会
7月2日到9日，在加拿大的埃德蒙顿市将举行世界土著人运动会 2017 World Indigenous Nations Games 。
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土著人运动会上不少比赛项目会让人大开眼界。比如在射箭比赛中，选手们要射中的目标是40米开外的小鱼的鱼眼。
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8月日蚀
加东时间今年8月21日7点15分 （太平洋时间10点15分），只要天气晴朗，加拿大全国各地都可以看到日蚀。日蚀是月亮挡在太阳和地球之间而造成的罕见自然现象。
RCI with CBC
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