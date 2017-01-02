2017年加拿大人人可享受的几件事

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展望2017年，已经有好几件让人欢喜的事情在等待着加拿大人。

建国150周年

加拿大广播公司记者Bridgette Watson报道说，2017年7月1日是加拿大建国150周年，从1月1日开始加拿大首都渥太华就已经进入庆祝状态。

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加拿大人可以上网 Canada 150 website 查询2017年与加拿大建国150周年有关的庆祝活动。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大人今年应该去尽可能多的国家公园免费旅游 © Christine Boyd/CBC

全年国家公园免费

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为了庆祝加拿大建国150周年，联邦政府管理的加拿大国家公园、历史遗址、海洋保护区将免费对公众开放。加拿大人只需上加拿大公园管理局的网站http://www.pc.gc.ca/eng/index.aspx，就可以申请得到2017年全年有效、在加拿大全国各地国家公园都可以使用的通票Discovery Pass。

土著人运动会有不少会让人大开眼界的竞赛项目 © www.wingames2017.com/

7月土著人运动会

7月2日到9日，在加拿大的埃德蒙顿市将举行世界土著人运动会 2017 World Indigenous Nations Games 。

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土著人运动会上不少比赛项目会让人大开眼界。比如在射箭比赛中，选手们要射中的目标是40米开外的小鱼的鱼眼。

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日蚀是罕见的自然现象 © Haakon Mosvold Larsen/NTB Scanpix/AP

8月日蚀

加东时间今年8月21日7点15分 （太平洋时间10点15分），只要天气晴朗，加拿大全国各地都可以看到日蚀。日蚀是月亮挡在太阳和地球之间而造成的罕见自然现象。

RCI with CBC

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