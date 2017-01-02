卡城警方拘捕酗酒机长并提出起诉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

醉酒驾车的事情经常发生，但醉酒驾驶载有99名乘客和6名机组乘员的民航客机却着实让人害怕。

加拿大广播公司记者Drew Anderson和 David Bell报道说，卡尔加里市警方已经以醉酒驾驶民航飞机的罪名逮捕了Sunwing Airlines航空公司的机长、今年37岁的米罗斯拉夫.格罗尼奇Miroslav Gronych；格罗尼奇准备驾驶客机的航线是从卡尔加里市起飞，在萨斯喀彻温省的里贾纳和马尼托巴省的温尼伯停留，然后飞往墨西哥度假城市坎昆。

警方说，格罗尼奇登机时就露出醉酒迹象、随后在驾驶舱内醉得人事不省被带下飞机；被捕后2个小时警方在其体内检测到的酒精含量至少三倍于醉酒标准0.08。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

格罗尼奇是斯洛伐克公民、持工作签证为加拿大Sunwing Airlines工作，是驾驶波音737-800客机的机长。

Sunwing Airlines对发生机长醉酒的事件表示了道歉。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada