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年复一年，加拿大人重复着自己的传统，这就是在1月1日那一天跳入冰冷的水中，以冬泳迎接新的一年。

2017年更是不例外，加拿大从东海岸到西海岸，有数千人参加了 “北极熊冬泳”（Polar Bear Swim ）活动，在寒冷中庆祝加拿大150岁生日的来临。

加拿大广播公司转载加通社的报道说，在东海岸的哈利法克斯市，82岁的 Arnie Ross 率先带着约250人跳入到大西洋的冰冷水中，他的身上写着 “Happy 2017” ，这已经是Arnie Ross第21次参加新年冬泳。

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在多伦多市，几百人跳入了安大略湖，冬泳者 Cait Caulfield 一出水面立刻裹上毯子说，毫无疑问，这绝对是我经历的最冷的一次。

在不列颠哥伦比亚省，大约有1,500人在温哥华的 English Bay 跳入水中，与此同时，岸上有数百名旁观者为他们加油。

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这是温哥华 English Bay 的第97届 “北极熊冬泳”活动。

（RCI with CBC）

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