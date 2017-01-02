加拿大人启动150岁生日庆祝

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进入2017，也标志着加拿大启动了150岁生日的庆祝。

在加拿大首都渥太华，议会山前在新年之际大放烟花，规模远远超过往年，加拿大全国的其他城市也都以烟火庆祝自己150岁生日的来临。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多发布了一段新年祝词视频，他在祝词中说，2017年是加拿大建国150周年，加拿大人将利用这个时刻向先辈致敬。

加拿大总督约翰斯顿 （David Johnston）也发布了英国女王伊丽莎白二世对加拿大人的新年祝词，英女王在祝词中对加拿大联邦成立150周年表示祝贺。

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今年，加拿大政府对全国各地的150年庆祝活动拨款 2.1亿加元。

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（RCI with CBC）

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