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加拿大国家公园今年全免费，环保人士担心生态环境

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 2 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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为了庆祝建国 150年，加拿大的国家公园在2017年对所有的游客都免费开放。

加通社的John Cotter 报道说，加拿大公园正在为今年的游客人数大增进行准备，目前世界各地的人们都在申请获得免费年度通票，以观赏加拿大的自然风光。

保护主义者们认为，人与自然之间的联系非常重要，但现在已经有很多担心，这就是游客的增多对一些最受欢迎的公园的生态环境产生的影响。

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© Canada National Park

汽车对动物构成威胁

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本加德 （Ben Gadd）从1968年起就经常在落基山地区登山远足，并曾经出版有关游览落基山的指南，他对车辆的增加感到担心。

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他说，显然，今年整个夏天，山区公园内的公路系统都会拥挤不堪，在这种情况下，想过马路的动物会面临更多的危险，会有更多的动物死亡。

他还表示，景点的拥挤、垃圾、游客给动物为食或离动物太近，都是令人担心的问题。

他希望国家公园能够有足够的工作人员来妥善维护公园，给游客解释游览规则，特别是对那些第一次到国家公园的游客。

已有90万人预订公园免费通票

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根据加拿大公园 （Parks Canada）提供的信息，，上个月，在免费通票可在网上预订后，仅仅两周就有90多万人预订了免费的“探索通票”（ Discovery Pass）。

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去年总共有 2450万人次到访了加拿大的国家公园、历史遗迹和海洋保护区，政府预计今年的人数会大大超过去年。

加拿大公园和野生协会的全国执行主任埃里克·赫伯特-达利 （Eric Hebert-Daly）说，从原则上讲，加拿大公园免费开放是个好主意，但也有一些风险。

他说，一些国家公园，如班夫国家公园 （ Banff）、贾斯珀 （Jasper）以及安大略省的布鲁斯半岛 （Bruce Peninsula）国家公园本来就已经很忙，游客增加可能会影响观光。

他表示，政府应该考虑更好的方法来处理繁忙的公园内交通，包括增加使用来往接送大巴。

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他还说，现在我们没有足够的科学家来监测公园的“健康”。

国家地理旅行者(National Geographic Traveler ) 杂志把班夫地区列入了2017年世界上的21个必看之地。

2017年世界必看之地

加拿大公园的艾德·加吉尔（Ed Jager）说，工作人员都知道今年将是繁忙的一年。

他说，已经增加了国家公园里清洁和维修人员的人数，以维护旅游设施的状况，保证垃圾不会吸引来野生动物。

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与此同时，加拿大公园还试图通过推广其他访客相对较少的公园，包括魁北克省的Mingan群岛国家公园保护区 （Mingan Archipelago National Park reserve）、纽芬兰和拉布拉多的拉安斯欧克草甸国家历史遗址 （L’Anse aux Meadows National Historic Site）、萨斯喀彻温的草原国家公园 （ Grasslands National Park 

另外，加拿大公园将在1月3日启动BC省一些国家公园的露营地网上预订系统，虽然2017年参观公园可以免费，但公园内的露营地等处仍然需要缴纳费用。

(RCI with John Cotter/CP)

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