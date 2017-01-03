加拿大前百名公司总裁薪酬有多高？

加拿大前百名公司总裁薪酬有多高？
Photo Credit: Mark Blinch/Reuters

加拿大公司总裁不到半天挣工人一年的钱

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 3 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大大公司总裁的高薪一年更比一年高，真是没有最高、只有更高。

总裁平均薪酬近千万

加拿大广播公司记者Jacqueline Hansen报道说，加拿大薪金最高的高管群体的平均工资水平在2014年到2015年期间上升了7%，达到950万加元。

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非政府研究组织加拿大政策选项研究中心Canadian Centre for Policy Alternatives星期二发表的研究报告显示，根据在加拿大多伦多股票交易所挂牌的249个公司的总裁薪酬资料，加拿大收入最高的前百名公司总裁包括年薪、奖金、股票分配在内的总收入在2015年平均是950万加元。

加拿大打工族一年辛苦平均薪酬不足5万加元

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加拿大打工族一年辛苦平均薪酬不足5万加元 © Evelyne Asselin/CBC

打工者平均薪酬不足5万

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相比之下，加拿大有全职工作的打工族在2015年一年的薪酬平均是4万9千5百10加元。换句话说，加拿大薪酬最高的前百名公司老总平均一年挣的钱是普通打工者一年挣的钱的192倍。

更形象的说，在13日加拿大打工族度过圣诞和新年假期正式开始回来上班的第一天，到午饭前的1147分，加拿大一百个大公司总裁每人平均挣的钱已经等于其手下工人辛苦一年的工薪收入。

统计数字显示，在2008年到2015年期间，加拿大收入最高的前百名公司总裁一年的平均薪酬增加了30%，而加拿大普通打工者一年的平均薪酬却只增加了17.5%

相差193倍

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非政府研究组织加拿大政策选项研究中心上述报告的执笔者、该中心的研究员麦肯齐Hugh Mackenzie指出，如果从过去三十年的情况看，则加拿大公司老总薪酬上升的速度更是惊人；二十五年前加拿大公司总裁一年的平均薪酬是普通打工者平均薪酬的40倍，现在已经变成了193倍。

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麦肯齐认为，加拿大公司老总们的收入已经到了高得没有道理的地步，因为没有任何人的贡献值这么高的薪酬。

加拿大总裁薪酬排行榜的前6名

加拿大总裁薪酬排行榜的前6名 © CBC/Canadian Centre for Policy Alternatives

麦肯齐的研究还显示，并不是给公司总裁付的薪酬越高公司的运营效果就越好；事实上许多表现好的公司给自己总裁的薪酬并不高，而许多得到天价薪酬的公司总裁治下的公司却是表现很差。

前三名是谁

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那么加拿大薪酬最高的公司总裁中的前三名是谁呢？

居第一位的是制药公司Valeant Pharmaceutical的总裁Michael Pearson，他在2015年的收入是1亿8千2百90万加元。

居第二位的是汽车配件制造商Magna International的总裁Donald Walker，他在2015年的收入是2千6百50万加元。

居第三位的是铁路运输公司 Canadian Pacific Railway的总裁Hunter Harrison，他在2015年的收入是1千9百90万加元。

黑莓手机公司BlackBerry的总裁John Chen在2014年的薪酬曾经是加拿大最高，但在2015年其薪酬下降到第91位，他2015年的收入是3百80万加元。

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在加拿大百位收入最高的公司总裁中收入倒数第一的是超市连锁公司Metro Inc.的总裁Eric La Flèche，他在2015年的收入是3百60万加元。

只两位女总裁上榜

进入加拿大公司总裁收入排行榜前一百名的只有两位女性。排行榜上名次最高的加拿大女性总裁坐的是第八把交椅，她是汽车配件制造公司Linamar的总裁Linda Hasenfratz，其在2015年的收入是1千4百20万加元。

在加拿大广播公司CBC网站上对这则报道留言的不少网友感叹到，公司高管的收入这么高，难怪现在买什么东西都这么贵！

专家们认为，要解决大公司总裁薪酬高得没谱的问题需要靠给公司股东在公司高管的薪酬方面以更大的发言权和靠政府用税收的手段来解决。

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