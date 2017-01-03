阿尔伯塔男子救助陷在冰河中的小鹿（视频）

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加拿大阿尔伯塔省一位男子救助陷在冰冻河水的小鹿的事情由社交网站而起、后来的救助视频被放在网上后也受到众多网民的关注。

加拿大广播公司记者Robson Fletcher报道说，四个星期前的一天，阿尔伯塔省Drumheller附近居民Matthew Todd Paproski 刚想躺下睡个午觉，忽然从手机看到社交网站上有帖子说离自己家不远的红河有一头小母鹿被困在冰水中的消息。

他在社交网站上发帖问是否有人已经提供帮助，回帖是“倒是有人要帮忙，但他们提出的帮忙方式是提着猎枪过来”。

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Matthew赶快回帖说别开枪射杀小母鹿，他们马上过来救她。

曾经做过救火队员的Matthew赶紧拿出自己的救助设备，他的女友Laura Dougan拿上照相机，两人很快赶到现场。

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Matthew在岸上众人的帮助下拿着长绳子下河去救小鹿，几经周折终于把小鹿连推带拽送上结实的冰面。

虽然这段救助小母鹿的事情发生在12月10日，但Matthew在圣诞节后的12月27日才把救助小鹿的视频放上网。Matthew希望这段视频会有助于人们关注对野生动物的保护。

RCI with CBC

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