给280万加元这魁北克村庄就是你的

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在加拿大的温哥华和多伦多这样的大城市，3百万加元只能买到好一点的独立房，但在魁北克省的一个小镇，280万加元就可以买到一个村庄。

Rawdon离蒙特利尔只有一个小时的车程 © Google Maps

加拿大广播公司报道说，在加拿大第二大城市蒙特利尔西北方向约一个小时车程的兰顿镇Rawdon，有一处占地60公顷、有45座建筑的仿古村庄；这个村庄现正挂牌出售，叫价280万加元。

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整个村庄都是仿照早年殖民者生活的仿古建筑 © Sotheby’s International Realty

这个村庄是仿照19世纪初欧洲殖民者的建筑风格设计的，有22个住宅、一个教堂、一个杂货店、此外还有公墓等设施。不过，绝大部分建筑物只是仿制的外壳。

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负责销售这处房地产的加拿大索斯比国际地产公司Sotheby’s International Canada的地产经纪Mary-Catherine Kaija介绍说，这些房子中其实只有一户住宅可以居住。

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大部分建筑是只有外壳的摆设 © Sotheby’s International Realty

这个仿古村庄原来是个反映欧洲移民先驱二百年前在魁北克生活情景的旅游景点，鼎盛时期每年有3万游客造访，还常有中小学学生坐校车来参观、上历史课，这里还是110部电影和电视剧的取景和拍摄场地。

目前拥有这处房地产的东主希望买主能够继续保持这个村庄的仿古风格。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 负责销售的索斯比地产经纪Mary-Catherine Kaija © CBC

索斯比地产公司的经纪人Mary-Catherine Kaija透露，目前表示有购买兴趣的主要是欧洲国家人士。

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