芬兰对失业者启动“基本收入”试点，每人每月560欧元

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芬兰成为欧洲第一个对失业的公民试行支付基本月收入保障金的国家，每月金额达560欧元（782加元），这一独特社会实验的目的是争取减少政府的官僚程序，减少贫困和刺激就业。

芬兰政府负责社会福利的机构 KELA 的官员 Olli Kangas 表示，从1月1日开始，在失业人员中随机选拔出的 2000人，每人每月将收到 560 欧元，这笔金额将从这些人领取的其他福利中扣除，该试点项目将持续两年，以观察其效果。

根据官方数据，芬兰在私营领域工作的人平均收入为每月3500欧元。

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敦促失业者找工作

芬兰总人口为 550万人，去年11月的失业率达 8.1%，即大约 213,000人没有工作， 与前一年的情况基本相同。

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芬兰的社会福利保障制度慷慨但繁杂，失业者可领取失业补贴，但现行制度导致一些失业者拒绝去从事低收入或短期工作，因为这会使其领取的福利大幅下降。

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Olli Kangas 说，新的试点是政府为解决失业问题采取的措施之一，即使失业者有了工作，560 欧元的 “基本收入” 不会受影响。

其他国家

世界上也有其他国家在考虑通过类似计划来解决贫困问题，其中包括加拿大。

加拿大一直在考虑对低收入群体发放 “基本年收入” 保障金，安大略省政府已经为此拨出 2500 万加元，将在今年4月开始试点。

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安加斯·里德研究所在2016年夏天的调查发现，加拿大人对此项目普遍反对，几乎三分之二的受访者表示，不愿意缴纳更多的税来支持一个每年30,000加元的基本年收入计划。

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2016 年 6月5日，瑞士的选民对全民基本收入保障的提案进行表决，78%的人投票反对，否决了这一提案。

（RCI with CBC，CP，AP）

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