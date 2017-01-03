加拿大一男子在泰国庆新年溺水死亡

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加拿大的一名男子前往泰国庆祝新年，结果溺水死亡。

加拿大广播公司CBC报道说，26岁的 Clinton Munkittrick 是加拿大魁北克省 Eastern Townships 的居民，于星期天（1月1日）早上在曼谷死亡，他的父亲 Michael Munkittrick 证实了这一消息。

Michael Munkittrick 告诉CBC新闻部，目前了解到的有关儿子丧生的情况全部来自泰国当地的一个报纸。

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曼谷邮报 （Bangkok Post）报道说，加拿大人 Clinton Munkittrick 在泰国 Haad Rin beach 参加新年除夕海滩派对，结果溺水丧生，当时这个海滩上聚集了大约 2 万庆新年的人。

Clinton Munkittrick 是和兄弟 Patrick 一起去泰国的，Patrick 正在返回魁北克的途中。

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星期一，加拿大全球事务部 （Global Affairs Canada）的发言人确认，有一名加拿大公民在泰国去世，但没有披露死者的身份以及有关死亡的任何细节。

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全球事务部正在向死者的朋友和家人提供领事协助。

（RCI with CBC）

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