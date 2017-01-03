小心个人信息被盗：2016年加拿大邮件“被转送”投诉大增7倍

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网络的大普及，也给骗子们提供了更多的作案机会，加拿大广播公司的 Natalie Dobbin 报道说，进入2017，加拿大人可能需要更多地注意自己的信箱，确保自己收到了应该收到的所有信件和邮包，因为在过去一年，加拿大出现的“邮件被转送” 欺诈案大增。

2016年投诉为2015的7.6倍

报道说，根据加拿大反欺诈中心 ( Canadian Anti-Fraud Centre) 的信息，2016年该中心接到的“邮件被转送”欺诈投诉是2015年的7倍之多。

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加拿大反欺诈中心在2016年收到了479宗邮件欺诈投诉，2015年接到的投诉是63宗。

该中心的官员们表示，这个数字大概只是“冰山一角”，实际发生的数字要更高。

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盗取个人信息

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报道说，骗子们的做法是假冒某人，通过加拿大邮局，让邮局把寄给此人的邮件转为投送到另外一个地址。

骗子们通常要求邮局把邮件转送到一个被遗弃或空置的房产，或一个待售房产的地址。

加拿大反欺诈中心的一位负责人里桑拿·罗伊·布尚（Lisanne Roy Beauchamp）说，通过加拿大邮局 Canada Post 的网站，可以更改地址，如果欺诈者掌握了了你的姓名、电话和居住地址的信息，就能够进行这一操作，而这些个人信息，往往可以在网上找到。

布尚说，如果你并没有提出转送的要求，却莫名其妙地收到了一个邮件转送的通知，或者本来月月都来的某个信件现在却突然停寄了，这就意味着诈骗者一定是获得了你的个人信息，而且情况很可能比你想象得还要糟糕。

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如果含有个人财务信息的信件“被转送”到骗子手中，那后果之严重可想而知。

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© Ryan Remiorz/Canadian Press

邮局的努力

布尚同时表示，尽管去年邮件被转送的欺诈案大增，但加拿大邮局已经在采取措施，阻挡住了“海量”的此类欺骗要求。

她说，一般这些转送邮件的请求不会自动获得批准，加拿大邮局还对有可疑的要求采取核实步骤。

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在某些情况下，加拿大邮局会检查收件人的信用报告，以核实其地址和电话号码。

加拿大邮局在回复加拿大广播公司CBC的电子邮件中表示，加拿大邮局正在采取多方位的身份验证流程，以防止欺诈情况的发生。

“每个人都会是受害者”

报道说，如果你并没有变更地址，却收到了加拿大邮局的地址变更通知，应该立即通知加拿大邮局，有关情况将被上报给加拿大邮局的反欺诈中心、加拿大反欺诈中心和信用局进行核实检查。

里桑拿·罗伊·布尚表示，人们一定要经常注意信用卡上的开销，看是否有不属于自己的开支，而且要清楚自己应该收到哪些邮件。

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她还建议人们定期检查自己的信用报告，加拿大人每年有一次可以免费获得信用报告的机会。

她说，通常来讲，每个人都将在在生活中的某个时刻成为身份被盗的受害者。

（RCI with CBC）

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