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你今天抱怨了吗？停止抱怨，一个看似容易实现难的决心

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 3 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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元旦过后，许多人开始上班的同时也开始为实现自己的新年愿望努力。大部分人的新年愿望是少上网多读书，少吃糖多锻炼之类。但也有些人的决心比较小众，比如说，停止抱怨。

这个决心看似简单，但是认真实现起来，并不比戒网瘾容易。CBC不久前采访了澳大利亚作家迈克尔.道森（Michael Dawson）。他花了六个月的时间，才达到连续21天不抱怨的目标。

他的具体做法是在自己的手腕上套一根橡皮筋，一旦发现自己出口抱怨就把它换到另一只手腕上，然后从头开始，直到它可以在同一只手腕上呆三个星期为止。 这个目标之所以难实现，就是因为一次犯规就把此前积攒的天数清零，而不是仅仅扣分而已。道森在头五个月里，最好的成绩是坚持了6天。

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他自认不是一个特别怨天尤人的人，平常抱怨的比较多的无非是工作。但是他说，你只有在真正开始尝试控制自己，才会意识到你平常口出怨言有多容易、多频繁。

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抱怨也有好处

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和朋友或同事一起抱怨某件事或某个人，会让参与者有一种同仇敌忾的感觉。即使是对公共汽车上坐在旁边的陌生乘客，你抱怨一句天气有多糟，对方十有八九会随声附和，两人可以接着这个话题闲扯几句。但如果你赞一句生活真美好，对方可能会觉得你不太对劲，想换个座位。

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抱怨是人际交往中的粘合剂。往大了说，有时候抱怨甚至有利于人类进步：抱怨马太慢，因此才想到发明火车。

那么练习停止抱怨有什么好处？

道森在给《卫报》写的一篇文章中解释了他跟自己较劲半年的原因。他说，他并不是要否定抱怨的好处或者大力弘扬正能量。停止抱怨实际上是一种“语言体操”。银行把你的帐目搞错了，你打电话去纠正。怎么能够既指出对方的错误又不抱怨呢？这就需要你选择适当的表达方式。

而要在众多词汇和不同语气之间做出选择，就必须在说话的同时思考，斟酌你的话。道森说，真正的挑战在这里。“你开始意识到，我们平常说话有多漫不经心。话脱口而出，就像骚乱时超市的货物被抢劫者搬走一样快。你集中注意力管住自己不要抱怨，就像雇了一个保安把守出口。”

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如果停止抱怨是花样滑冰，那么给银行打电话而不抱怨就是转体三周半跳。我在空中的姿势可能不太优雅，但是好歹落地的时候我站稳了。迈克尔.道森（在为纠正一个账户错误给银行打电话之后）

这是一种非常有效的“正念”练习

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道森相信佛教关于人心如猴的说法。他说，人的头脑像一个七嘴八舌而且无止无休的聊天室，思绪杂乱跳脱。从焦虑到失眠都与此有关。要想让你的“猴子”安静下来，你必须给它一个明确的任务。

一段时间以来。这类“正念”练习非常流行。道森说，他找到的最有效的管束自家那只猴子的办法，就是监督自己的怨言。以他的经验，避免抱怨的难度超过戒酒。说话的时候自我监督、斟酌词汇，这是必须的。但除此之外你还要及时发现和别人打交道时出现的“险情”，不要被对方带进沟里。这意味着你不仅要留神自己的思绪，还要密切注意自己所处的环境。这正是“正念”的要求。

成功之后感觉如何？

正念练习的好处据说非常多，包括增强注意力，控制愤怒，治疗抑郁，降低血压，释放压力等等。但是道森坦白说，他并没有在第21天到来时小宇宙爆发。他的注意力确实得到了改善，也比过去平静了，但这是逐渐积累的感觉。

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最明显的是自控能力的增强。他用开飞机比喻说，把自动驾驶仪关掉是一件困难的事。你会发现那些手动操纵飞机所需要的肌肉已经退化了。但是经过几个星期的练习以后，飞行会变得更有意思，更令人愉快。

成功之后的感觉如何？他的回答是：“Can’t complain”（我无法抱怨，意即非常满意）。

（RCI with CBC and The Guardian）

相关链接

The Guardian: Why my attempt to go 21 days without a whinge took me six months

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