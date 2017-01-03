从语言障碍到心理阴影：叙利亚学生给加拿大中小学带来的挑战

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加拿大温尼伯大学教育系的珍.斯图沃特教授正在对全国中小学接纳叙利亚学生的情况进行调查。她说，老师们的担子很重，面临极大挑战。他们的新学生不仅有语言障碍，而且其中大约30%有创伤后应激障碍。

但是孩子们和军人一样，总是觉得有心理问题是一件丢脸的事，他们不太愿意讲自己过去几年的经历，更希望在老师和同学面前显得勇敢强大。斯图沃特还注意到，许多叙利亚学生急于掌握英语，为此希望转到老乡比较少的学校去。

另外一个问题是有些学生的年龄偏大。他们在过去几年中忙于逃难或谋生，回到教室对他们来说是一个巨大的变化。如果各省教育部不修改中学教育的年龄限制的话，他们可能无法完成中学教育。

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不过斯图沃特总的来说还是乐观的。她说，老师们正在想出各种办法来应对新情况。她自己在过去一年中一直在收集其他国家的类似经验和调查结果，希望能够从中找到更有效的解决办法。

（RCI with Radio-Canada）

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