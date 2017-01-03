让人心惊肉跳的视频：2岁男童救出被压在柜子下的孪生兄弟

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国犹他州的瑞吉和凯莉.肖弗夫妇上传了一段让所有父母心惊的视频。他们表示，犹豫良久之后，还是决定公开这段视频，为的是让其他父母意识到危险。

在视频中，他们的孪生儿子，2岁的Bowdy和Brock穿着睡衣在卧室里玩耍。两人试图踩着拉开的抽屉爬上一个柜子。柜子突然倒下，压住了Brock。在接下来的两分钟里，Bowdy想了各种办法移动柜子，一度竟然爬上压在Brock身上的柜子。但他最后救出了Brock。两人奇迹般地都没有受伤。

孩子的母亲凯莉说，她没有听到响声或喊叫，直到抬头看监视器时才发现柜子倒了。她表示希望这段视频让家有幼儿的父母们看到把柜子固定在墙上的重要性。父亲瑞吉在Facebook 上说，Brock平安让他们感恩。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这段视频到本文发稿为止点击量已超过280万。

（RCI with LA Times）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

相关报道：宜家免费提供固定柜子的配件和工具

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada