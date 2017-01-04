英国统治者们云集魁北克市，建立英属北美法案。
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加拿大到底有多少岁？这要看你怎么算

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 4 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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进入2017年，加拿大也就进入了150岁的生日庆祝。

实际上，加拿大到底有多大？这要看你是怎么算的。

原住民的土地？

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许多原住民认为，加拿大建立在被“偷来”的土地上，因为这片土地的原始主人是土著民族，他们已经在这里有数千年了。

大约300年前，英国与土著人达成了一定的条约。

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因为土地的所有权，原住民与加拿大政府打了多少年的官司，达成了一些条约，也撕毁了一些条约。

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1840：加拿大省

1840，英国议会通过了联盟法案 The Act of Union，把当时的两个殖民地- 说英语的上加拿大（Upper Canada，现安大略省南部地区）和说法语的下加拿大（Lower Canada，现魁北克省南部地区）合并成一个 “加拿大省”（Province of Canada）。

从1840 – 1867年，“加拿大省”一直是英国在北美的殖民地。

1867年：殖民地升级为“自治领”

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1867年，英国议会通过了英属北美法案 (British North America Act )，创建了自治联邦性质的 “加拿大自治领”（Dominion of Canada）。

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1867年7月1日，“加拿大自治领”正式成立，当时包括安大略、魁北克、新不伦瑞克和新斯科舍 4个省。

随着时间的推移，其他省份和地区先后加入了加拿大联邦。1999年，努纳武特从西北地区分离了出去，成为加拿大的第3个地区，加拿大现在总共有10个省份和3个地区。

1867年的7月1日，加拿大作为联邦成立的日子，也就顺理成章地成为加拿大的生日。

1982年：自治领日更名为加拿大日

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1982 年在加拿大历史上是有里程碑意义的一年。

在1982 年以前，加拿大国庆日的名称一直是 “自治领日”（Dominion Day），而不是现在的 “加拿大日” （Canada Day），由此可以一窥加拿大与英国之间的关系。

© Canadian Press

1982年4月17日，英国女王伊丽莎白二世和加拿大时任总理皮埃尔·特罗多签署了宣言，英国把对宪法的控制权移交给加拿大，从此加拿大人才可以修改自己的宪法，而不再需要获得英国的恩准。

可以说，1982 年的宪法法案 （Constitution Act）才给了加拿大真正的主权。

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也正是在1982年，加拿大议会把  “自治领日” 更名为 “加拿大日”。

Oh Canada，如果从这个意义上讲，加拿大似乎不过属于千禧一代。

蒙特利尔市比加拿大

2017 年，不仅仅是加拿大在庆祝一个重要的生日，蒙特利尔市也在庆祝自己的 ’大生日”。

不过，蒙特利尔市可比加拿大要“老”，蒙特利尔的维多利亚堡 （Fort Ville-Marie ）是在1642年建立的，今年，蒙特利尔庆祝自己的375岁生日。

1896年的蒙特利尔市

（Zhao Li /RCI with Christa Couture/CBC）

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