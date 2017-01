加拿大到底有多少岁？这要看你怎么算

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

进入2017年,加拿大也就进入了150岁的生日庆祝。

实际上,加拿大到底有多大?这要看你是怎么算的。

原住民的土地?

许多原住民认为,加拿大建立在被“偷来”的土地上,因为这片土地的原始主人是土著民族,他们已经在这里有数千年了。

大约300年前,英国与土著人达成了一定的条约。

因为土地的所有权,原住民与加拿大政府打了多少年的官司,达成了一些条约,也撕毁了一些条约。

1840:加拿大省

1840,英国议会通过了联盟法案 The Act of Union,把当时的两个殖民地- 说英语的上加拿大(Upper Canada,现安大略省南部地区)和说法语的下加拿大(Lower Canada,现魁北克省南部地区)合并成一个 “加拿大省”(Province of Canada)。

从1840 – 1867年,“加拿大省”一直是英国在北美的殖民地。

1867年:殖民地升级为“自治领”

1867年,英国议会通过了英属北美法案 (British North America Act ),创建了自治联邦性质的 “加拿大自治领”(Dominion of Canada)。

1867年7月1日,“加拿大自治领”正式成立,当时包括安大略、魁北克、新不伦瑞克和新斯科舍 4个省。

随着时间的推移,其他省份和地区先后加入了加拿大联邦。1999年,努纳武特从西北地区分离了出去,成为加拿大的第3个地区,加拿大现在总共有10个省份和3个地区。

1867年的7月1日,加拿大作为联邦成立的日子,也就顺理成章地成为加拿大的生日。

1982年:“自治领日” 更名为“加拿大日”

1982 年在加拿大历史上是有里程碑意义的一年。

在1982 年以前,加拿大国庆日的名称一直是 “自治领日”(Dominion Day),而不是现在的 “加拿大日” (Canada Day),由此可以一窥加拿大与英国之间的关系。

© Canadian Press

1982年4月17日,英国女王伊丽莎白二世和加拿大时任总理皮埃尔·特罗多签署了宣言,英国把对宪法的控制权移交给加拿大,从此加拿大人才可以修改自己的宪法,而不再需要获得英国的恩准。

可以说,1982 年的宪法法案 (Constitution Act)才给了加拿大真正的主权。

也正是在1982年,加拿大议会把 “自治领日” 更名为 “加拿大日”。

Oh Canada,如果从这个意义上讲,加拿大似乎不过属于千禧一代。

蒙特利尔市比加拿大“老”

2017 年,不仅仅是加拿大在庆祝一个重要的生日,蒙特利尔市也在庆祝自己的 ’大生日”。

不过,蒙特利尔市可比加拿大要“老”,蒙特利尔的维多利亚堡 (Fort Ville-Marie )是在1642年建立的,今年,蒙特利尔庆祝自己的375岁生日。

1896年的蒙特利尔市

(Zhao Li /RCI with Christa Couture/CBC)

