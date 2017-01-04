蒙特利尔一餐馆贴出告示欢迎没有钱的人免费用餐

蒙特利尔一餐馆贴出告示欢迎没有钱的人免费用餐
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为啥这个蒙特利尔餐馆让穷人免费吃饭

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 4 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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商店赚钱要靠卖东西，餐馆赚钱要靠卖餐饮。不过，蒙特利尔市中心一家小餐馆却让没钱买饭的人免单吃饭。

加拿大广播公司报道说，在蒙特利尔市中心地区Ste-Catherine Street West 和 Mackay Street交汇的拐角有一个地中海风味小餐馆；该餐馆贴出英文和法文写的告示，说欢迎没有钱付账的人来餐馆吃饭。

一些食客用捐款的方式支持该餐馆帮助穷人的善行

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一些食客用捐款的方式支持该餐馆帮助穷人的善行 © CBC

一位名叫Sean Jalbert的男子看到餐馆玻璃上贴的这则告示后觉得不太相信，就推门进去说自己饿了、但没有钱买单吃饭；服务员没有问他任何问题就告诉他可以免费就餐，请他坐下后不久就给他端上餐饭。

服务员的温馨和礼貌、餐馆的仁义和大方让Sean Jalbert非常感动。他饭后不但付了饭钱和小费，而且把他的经历贴在社交网站上。

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餐馆两位老板之一的Yahya Hashemi是伊朗移民

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餐馆两位老板之一的Yahya Hashemi是伊朗移民 © CBC

餐馆的两位老板之一的Yahya Hashemi说他为肚子饿又没有钱的人免费提供餐饭是因为常常在街头遇到乞讨的流浪者，以前他是给钱让他们去餐馆填饱肚子，但后来觉得还不如在自己的餐馆为这些人提供免费的餐饭更省事。

Yahya Hashemi说他这样做已经有半年的时间，每天差不多为4到5位有需要的人提供免费饭食；一些食客也表示愿意捐款帮助他的餐馆继续为有需要的穷人提供这样暖心的帮助。

Yahya Hashemi是来自伊朗的移民，他说加拿大给了他过上好日子的机会，他应该回报社会；而且他的信仰也要求他行善和助人。

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