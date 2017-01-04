加拿大志愿战士在叙利亚死于ISIS袭击

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战争是残酷的，可不像电子游戏那样死的都是别人。

加拿大一位志愿参加库尔德武装与ISIS恐怖集团战斗的年轻男子Nazzareno Tassone就在叙利亚死于ISIS的袭击。

加拿大广播公司记者Andrea Huncar和 Briar Stewart报道说，今年24岁的Nazzareno Tassone是库尔德人后裔；他的工作是埃德蒙顿市的违章停车检查员，可他从小就喜欢枪械，去年夏天决定离职去志愿参加库尔德武装，在叙利亚与伊斯兰国恐怖武装ISIS战斗。

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Nazzareno少年时与妹妹Giustina在一起 © Submitted by family

从叙利亚发给家人的短信、图片和视频显示他很高兴参加库尔德武装打击ISIS的武装行动，这让他的家人略感放心。

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但坏消息还是来了。其家人星期二被告知说，Nazzareno Tassone12月21日在叙利亚Raqqa附近地区的营地战死，当时他们的营地受到ISIS武装的袭击。

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由于Nazzareno Tassone的遗体还在ISIS手中，其家人呼吁加拿大政府帮助索回。

这是第二位志愿参加库尔德武装的加拿大人在与ISIS的战斗中阵亡。

RCI with CBC

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