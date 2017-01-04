这位美女是加拿大薪酬最高女总裁Linda Hasenfratz

这位美女是加拿大薪酬最高女总裁Linda Hasenfratz
Photo Credit: J.P. Moczulski/Reuters

公司高管薪酬也逃不了男尊女卑

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 4 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大公司高管的薪酬不但反映了严重的收入两极分化问题，也反映了严重的男女收入差别问题。

进入百名加拿大高薪总裁榜的前六名全是男人

进入百名加拿大高薪总裁榜的前六名全是男人

公司高管女性不多、能挣高薪的就更少

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

非政府研究组织加拿大政策选项研究中心Canadian Centre for Policy Alternatives星期二发表的研究报告显示，加拿大收入最高的前百名公司总裁包括年薪、奖金、股票分配在内的总收入在2015年平均是950万加元；这是加拿大普通打工者一年收入的192倍。

加拿大广播公司记者Pete Evans报道说，能有幸进入这百位挣钱最多的加拿大公司总裁名单上的人绝大部分是男人，只有两位是女性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

可怜的2%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

薪酬最高的加拿大女总裁是汽车配件制造公司Linamar的老总Linda Hasenfratz，她在2015年的收入是1千4百20万加元；在加拿大百名收入最高的公司总裁中位居第八。另一位女总裁是TransAlta Corp.公司的 Dawn Farrell，她在2015年获得的薪酬是4百50万加元。

她们与薪酬占第一位的加拿大制药公司Valeant Pharmaceutical总裁Michael Pearson相比在年收入方面简直是天地之别；Michael Pearson2015年的收入是1亿8千2百90万加元。

为什么会这样

推动职场男女平等的非赢利组织Catalyst的总裁Deborah Gillis认为，年轻女性缺乏进取机会是导致女性高管比例太低的主要原因，而女性管理人员缺乏丰富的经历和经验是导致她们薪酬方面低于男性公司总裁的一个重要原因。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

相关报道：加拿大公司总裁不到半天挣工人一年的钱

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
有幸进入百名高薪总裁榜的另一位女总裁是Farrell

有幸进入百名高薪总裁榜的另一位女总裁是Farrell © Larry MacDougal/Canadian Press

不过Deborah Gillis认为，加拿大社会正在发生变化，不但从政的女性数量明显上升 （最新的例子是特鲁多2015年上台组阁执政，其内阁部长中有一半是女性），而且加拿大公司企业中加入“30%俱乐部”的数量与日俱增。

加入“30%俱乐部”的公司企业要承诺在2019年实现公司董事会成员中至少30%为女性；目前已经有110个加拿大公司加入了这个“30%俱乐部”。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes)
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会公司高管薪酬也逃不了男尊女卑社会让人心惊肉跳的视频：2岁男童救出被压在柜子下的孪生兄弟社会从语言障碍到心理阴影：叙利亚学生给加拿大中小学带来的挑战社会、科技、经济小心个人信息被盗：2016年加拿大邮件“被转送”投诉大增7倍社会你今天抱怨了吗？停止抱怨，一个看似容易实现难的决心国际、社会、经济芬兰对失业者启动“基本收入”试点，每人每月560欧元动物世界阿尔伯塔男子救助陷在冰河中的小鹿（视频）社会加拿大一男子在泰国庆新年溺水死亡国际给280万加元这魁北克村庄就是你的社会加拿大公司总裁不到半天挣工人一年的钱

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Nadeau-Dubois et Aussant lancent leur initiative politique non partisaneBlackBerry cessera de fabriquer ses téléphonesCinq trucs post-débat pour TrumpQuand des produits « bios » ne sont pas vraiment biosInondé de demandes, Québec coupe le robinet du Fonds pour l'eauVol MH17 de Malaysia Airlines : le missile venait d'un village prorusseLes chauffeurs de taxi transportent leur colère à l'Assemblée nationaleDes journaux demandent l'aide de Québec pour assurer le virage numériqueL'ex-président israélien et Nobel de la paix, Shimon Peres est mortRetour sur la vie de Shimon Peres en cinq dates
Nova Scotia RCMP to give update after 4 bodies found in Upper Big Tracadie homeIsraeli soldier convicted in killing of immobile Palestinian'It's either overt or covert hostility': Why only 2 women made list of 100 highest-paid CEOsCancer treatment for pooch could help people, tooB.C. dentist stops practising as lawsuits pile up following Go Public investigationLet's stop pretending Israel is heading toward a two-state solution: Neil Macdonald'A rocky start': 115th Congress will be no cakewalk for Trump, RepublicansStakes high for Trudeau as world's last major progressive leader standing: Aaron WherryMexico's thriving economy has transformed far beyond a cartoon stereotype: Don PittisID of Istanbul club attack suspect established but not publicly revealed