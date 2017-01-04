公司高管薪酬也逃不了男尊女卑

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加拿大公司高管的薪酬不但反映了严重的收入两极分化问题，也反映了严重的男女收入差别问题。

进入百名加拿大高薪总裁榜的前六名全是男人

公司高管女性不多、能挣高薪的就更少

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非政府研究组织加拿大政策选项研究中心Canadian Centre for Policy Alternatives星期二发表的研究报告显示，加拿大收入最高的前百名公司总裁包括年薪、奖金、股票分配在内的总收入在2015年平均是950万加元；这是加拿大普通打工者一年收入的192倍。

加拿大广播公司记者Pete Evans报道说，能有幸进入这百位挣钱最多的加拿大公司总裁名单上的人绝大部分是男人，只有两位是女性。

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可怜的2%

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薪酬最高的加拿大女总裁是汽车配件制造公司Linamar的老总Linda Hasenfratz，她在2015年的收入是1千4百20万加元；在加拿大百名收入最高的公司总裁中位居第八。另一位女总裁是TransAlta Corp.公司的 Dawn Farrell，她在2015年获得的薪酬是4百50万加元。

她们与薪酬占第一位的加拿大制药公司Valeant Pharmaceutical总裁Michael Pearson相比在年收入方面简直是天地之别；Michael Pearson2015年的收入是1亿8千2百90万加元。

为什么会这样

推动职场男女平等的非赢利组织Catalyst的总裁Deborah Gillis认为，年轻女性缺乏进取机会是导致女性高管比例太低的主要原因，而女性管理人员缺乏丰富的经历和经验是导致她们薪酬方面低于男性公司总裁的一个重要原因。

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相关报道：加拿大公司总裁不到半天挣工人一年的钱

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有幸进入百名高薪总裁榜的另一位女总裁是Farrell © Larry MacDougal/Canadian Press

不过Deborah Gillis认为，加拿大社会正在发生变化，不但从政的女性数量明显上升 （最新的例子是特鲁多2015年上台组阁执政，其内阁部长中有一半是女性），而且加拿大公司企业中加入“30%俱乐部”的数量与日俱增。

加入“30%俱乐部”的公司企业要承诺在2019年实现公司董事会成员中至少30%为女性；目前已经有110个加拿大公司加入了这个“30%俱乐部”。

RCI with CBC

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