千方百计去欧洲: 北非人居然藏身行李箱试图越境

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加拿大广播公司报道说，西班牙在北非的飞地休达 （Ceuta）的警方表示，最近逮捕了几名试图进入休达的非洲人，这些人采取了非常危险的偷渡方式。

西班牙宪兵的发言人说，12月30日，一名摩洛哥妇女用推车推着一个行李箱，行为躲躲闪闪，引起怀疑，警方打开行李箱，发现里面藏有一名19岁的加蓬男子，该男子立即被送进医院接受护理。

本周一（1月2日），警方还在一辆汽车里发现了试图进入休达的两名几内亚人，这辆汽车被进行了改装，这两人藏在车座的底下等部位。

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该汽车是两年前在巴塞罗那被盗的一辆汽车。

通过飞地去欧洲

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报道说，进入西班牙的飞地是许多北非人的梦想，他们希望通过飞地最终前往欧盟国家避难。

要不然，他们就只能冒着生命危险去横渡地中海。

西班牙的飞地休达设有高 6.5米的围墙，而且只有两个进出口，由西班牙和摩洛哥的警方 “重兵” 把守。

然而，去年12月仍有400人想方设法地越过了这一围墙，上周日 （1月1日），又有大约 800 名非洲人对围墙发起冲击，并与警方发生冲突。

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西班牙政府说，在这一冲突中有 5名西班牙警察和 50名摩洛哥警察受伤，其中10人伤势严重。

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（RCI with Radio Canada，AP，WASHINGTON POST）

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