一年挣$1.8亿? 加拿大反对党呼吁政府干预公司老总们的天价报酬

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加拿大公司老总们的天价薪酬在加拿大再次引发轰动。

反对党 – 新民主党 NDP的议员 Erin Weir 要求贾斯汀·特鲁多的自由党政府进行干预，迫使公司企业削减给高管的报酬，他认为，这样的高工资是造成社会不平等的主要原因之一。

最富CEO人均950万，普通人年薪不到5万

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根据加拿大另类政策中心最新出台的报告，加拿大100位挣钱最多的 CEO 在 2015年的人均收入为 950万 加元，是加拿大人平均年薪的192倍，2015年加拿大人的平均年薪还不到5万，为 4万9510加元。

新民主党议员 Erin Weir 在接受加拿大广播公司采访时表示，新民主党希望能有一个新的规定，或者改变现行体系，通过由股东投票的方法来有效限制高管们的薪酬、CEO的薪酬。还有一个办法，就是通过纳税来纠正这种不平等现象。

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加拿大CEO 们的收入，由工资、奖金、公司股权以及股票收益等几个部分组成。

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去年加拿大收入最高的老总是制药公司 Valeant Pharmaceutical 的前 CEO 迈克尔·皮尔逊（ Michael Pearson），他最近刚刚离开了 Valeant 公司，其 2015年的收入高达 1.829 亿加元！

（RCI with Radio Canada）

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