好汉不吃眼前亏：专家建议企业用该姿势进入特朗普时代

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

元旦刚过,从美国传来的几条消息就让加拿大、中国和墨西哥等国的经贸界绷紧了神经。同一天之内,特朗普提名素有“贸易鹰派”之称的罗伯特.莱特希泽为美国贸易代表,又在推特上炮轰通用汽车公司国外产国内销,威胁提高入境税。另一家汽车制造商福特则宣布原先计划开在墨西哥的16亿美元的工厂不开了,改成扩建在美国密歇根的工厂。

加美国境的这一边,CBC和《环球邮报》等主流媒体忙着采访外贸界人士和商贸危机管理专家,企业界也在默默地观察美国同行在“特朗普时代”的生存之道。他们都记得,特朗普上个月的一条推特就让波音公司在股市上损失15亿美元。

特朗普的敌人远有中国,近有墨西哥,加拿大会被殃及,还是可以乘虚而入?

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

CBC记者Kathleen Harris报道说,不止一个专家警告,莱特希泽出任美国贸易代表,意味着加拿大将面临一个强硬的谈判对手,在软木、乳制品出口等加美贸易纠纷上遭遇恶战。律师出身的莱特希泽在里根政府中担任副贸易代表,代表美国政府和美国企业参加过许多重要的国际谈判。

维多利亚大学商学院院长索尔.克莱恩预测说,莱特希泽不太可能在谈判中做出让步,他的态度会是“这就是美国想要的,你要不喜欢的话,算你倒霉”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

但是克莱恩认为,特朗普眼中的对头首先是墨西哥和中国。莱特希泽过去曾经指责中国的贸易手段不公平。上个月被特朗普提名为白宫国家贸易委员会主席的彼得.纳瓦罗也对中国外贸政策持强烈批评态度。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

克莱恩认为,特朗普一时半会儿还顾不上加美贸易纠纷和北美自由贸易协定(NAFTA)。加拿大有可能在美墨相争时受到连带冲击,但是美国的强硬政策反过来也会显得加拿大更有吸引力,因此带来新的商机。

危机处理专家劝告企业学会“好汉不吃眼前亏”

特朗普还未上台,企业已经领教了他的推特的杀伤力。一个上市企业面临各种风险,而来自特朗普的贬损推文现在被看作是最大的风险之一。对此美国资深危机处理专家理查德.雷维克的建议是:先服软,让他觉得自己赢了,哪怕这不是真的。

《环邮》记者Rachelle Younglai报道说,通用和福特两个汽车公司在同一天的举措给专家们提供了现成的例子。特朗普发推文指责通用把在墨西哥制造的Chevy Cruz小轿车运回美国卖,并威胁“要么在美国制造,要么交大笔入境税!”通用发表声明辩解说,美国市场上所有这个牌子的小轿车都是在美国俄亥俄州制造的。在墨西哥制造的同一牌子的掀背式轿车主要销往国际市场,只有很小一部分进入美国。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

但是公关危机专家吉恩.格莱博斯基说,企业最好不要跳起来直截了当地宣布特朗普错了,而是应该选择另一种温和的、让他继续觉得自己是英雄的方式来纠正错误信息。因为你直接和他冲突只会让他恼羞成怒,更加凶猛。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

他解释说,像特朗普这样的人总是在寻找一个反派角色。你如果自告奋勇去当这个反派,他就会追着你痛殴。所以,让他去找别人,不要去跟他硬碰硬。

一些公司已经学乖了

特朗普当选后,日本软银集团社长孙正义在和他会面时,告诉他软银将在美国投资500亿美元,创造5万个就业机会。其实这个投资项目早就在策划中,但这并不妨碍该公司把它放在特朗普的功劳簿上。

另一个危机处理专家乔纳森.伯恩斯坦说。你可以让他觉得自己赢了。如果哄住了他,公司就可以完成自己想做的事。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

(RCI with CBC and Global and Mail)

相关报道

与自恋者为邻的挑战

如何度过特朗普带来的股市动荡期?

特朗普与“后真相时代”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada