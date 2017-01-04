疑似自杀灭门案：新斯科舍省一家四口丧生

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一个新斯科舍省的三代四口之家惨遭灭门。警方的初步判断是，33岁的退伍军人里奥奈尔.德蒙在开枪打死自己的母亲、妻子和女儿后开枪自杀。31岁的沙娜.德蒙，10岁的阿丽雅和52岁的布兰达.德蒙均死于枪击。沙娜.德蒙刚刚获得护士资格。

这个家庭居住在新斯科舍省东北部的Upper Big Tracadie。星期二（1月3日）晚上，前去探望的沙娜.德蒙的姑母发现了尸体。警方在当地时间下午6点刚过时接到报警电话。

里奥奈尔.德蒙曾被派往阿富汗，患有创伤后应急障碍。他在2015年退伍后曾努力寻求帮助，曾经争取住院治疗，但是医院没有床位。

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一段时间以来，退伍军人的心理问题引起关注，加拿大国防部长、老兵事务部长和总参谋长都承诺要改善相关服务。

（RCI with CBC）

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