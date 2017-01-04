保守党领袖候选人布拉尼建议减少移民和难民的接收数量

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正在角逐保守党领袖职位的前公共安全部长斯蒂芬.布拉尼星期三（1月4日）表示，加拿大如果想让新移民和难民更好地融入主流社会，就应该减少接收数量。

他还批评特鲁多领导的自由党政府在制定目标时乱来，只考虑政治目的，不考虑各城市和省份的接纳能力。他说，来到加拿大的新移民和难民不能在自己的专业领域找到工作，造成“梦想破碎”。

来自魁北克省的布拉尼选择在蒙特利尔市召开新闻发布会，公开他的移民政策设想。他认为，必须加强对新移民和难民的安全检查，并承诺增加入籍考试的难度和内容，目的是保证申请入籍者了解人权宪章、男女平等和言论自由等根本性的原则。

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他表示，获得加拿大国籍意味着权利，也意味着责任。“我们必须让移民两方面都了解。”

（RCI with CP）

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