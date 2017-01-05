新出现的工作岗位净是非全职工作

新出现的工作岗位净是非全职工作
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加拿大年轻人面临的三大挑战是什么

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 5 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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常言说“前人栽树、后人乘凉”，但对于加拿大年轻人来说，他们觉得乘凉的事情都让父辈人享受了，什么工作铁饭碗啦、什么丰厚的公司退休金啦、什么人人都买得起住房啦，这些事情到了他们这一代怎么就都不见了呢？

新闻让人郁闷

加拿大广播公司记者雅克琳娜.汉森Jacqueline Hansen报道说，加拿大20岁到35岁的年轻人不愿意看新闻，因为头版新闻净是让他们郁闷的消息：什么新创造的工作岗位几乎全是非全职工作啦、什么房价高的让首次购房的工薪阶层望而却步啦、什么公司企业在削减雇员福利待遇啦、等等。

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萨曼莎要打两份工才能付清账单

萨曼莎要打两份工才能付清账单 © CBC

对于现在的年轻人来说，他们可能不得不迫使自己习惯从一个短期工作换到下一个短期工作，因为长期稳定的工作正在消失；住的地方也是经常换，因为买不起房子所以要租房住；可能要过了70岁才能停止工作，因为没有足够的退休储蓄。

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加拿大广播公司报道说，去年加拿大产生了14万个新就业岗位，其中的124千个工作岗位是非全职工作。

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几位年轻人的境况

蒂亚为了为了能找到工作在干两份无薪酬实习工

蒂亚为了为了能找到工作在干两份无薪酬实习工 © CBC

多伦多女青年蒂亚告诉加拿大广播公司记者说，她为了找到与自己专业有关的工作，正在做两份没有薪酬的实习工作，一个实习工作是早上9点到下午5点，另一个实习工作是下午5点到晚上9点。

住在卡尔加里的姑娘萨曼莎倒是找到了一份全职工作，但由于薪水不高她不得不再打一份半日工，这样她才能付清每个月的房租和账单。

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住在埃德蒙顿市的男青年乔丹说，由于对就业市场缺乏信心、他选择用自雇的方式养活自己，因为即便失掉一两个客户，一下子失掉所有客户的可能性毕竟不大。

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加拿大自由党政府财政部长莫尔诺几个月前在讲话中承认，长期稳定的工作在流失、人们越来越多的干短期工、越来越频繁的更换短期工作。

买房梦碎

乔丹干脆自雇干起了自己找客户提供服务的工作

乔丹干脆自雇干起了自己找客户提供服务的工作 © CBC

工作难找、特别是长期稳定、工资又不错的工作难找的一个直接结果是许多加拿大年轻人放弃了拥有自己住房的梦想。

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加拿大蒙特利尔银行的调查显示，就是在目前历史上最低房贷利率的情况下，差不多三分之一的加拿大人不认为他们有能力买得起房、供得起房；就是那些表示有兴趣购买自己住房的人中，也有三分之二的人说他们需要依靠父母和家人的帮助才能拿的出购房首付。

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担心无钱退休

加拿大年轻人担心的另一个问题是，他们步入老年后是否有足够的经济能力安度晚年。

加拿大统计局的数字显示，有公司退休金的加拿大打工者的数量在逐年减少，新参加工作的加拿大打工者要越来越多的靠自己存钱来积攒退休金。

卡尔加里的年轻姑娘萨曼莎说她现在打两份工每个月的钱还捉襟见肘，虽然想为将来退休存钱，但实在是有心无力。

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加拿大多伦多道明银行的调查显示，许多年轻人认为，迫于经济压力、他们不得不在60岁以后继续工作，甚至过了70岁还会要继续打工。

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