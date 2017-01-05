住房靠近繁忙公路易患痴呆症

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随着加拿大人口的老化，患老年痴呆症的人数量猛增。

医学研究人员目前还没有找到治愈痴呆症的方法，对于导致痴呆症的病因医学界也了解不多。

比较有共识的是吸烟会诱发痴呆症。最新的研究显示，长期住在靠近繁忙公路的房子里会增加患痴呆症的风险7%。

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加拿大广播公司报道说，星期三在最新一期柳叶刀 The Lancet 医学期刊上发表的研究报告显示，根据对安大略省年龄在20岁到85岁之间的650万人口的身体健康资料的分析，如果居住在离高速公路或主要进出城公路50米之内的住宅或公寓楼里，则患痴呆症的危险会增加7%。

这一研究课题组的负责人考普斯医生Dr. Ray Copes指出，虽然他们的研究没有证明汽车交通带来的污染是痴呆症的诱发因素，但显示了居住在靠近繁忙交通路段房子里的居民患痴呆症比例较高的这一统计相关关系。

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在加拿大最大省份安大略省，有19%的居民住在离主要公路不到50米的距离内。

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汽车行驶带来的有害气体和有害微粒不利人体健康 © CBC

考普斯医生认为，医学研究已经证明汽车行驶时的尾气排放会增加相邻地区空气中的有害气体和有害微粒，人们吸入这些有害气体和微粒后会损害心肺健康，带来呼吸系统疾病和心血管疾病；就此可以推测汽车交通产生的有害气体和微粒可能会影响人们的中枢神经系统、诱发痴呆症。

不过，多伦多大学老年病研究所的主任辛哈医生Dr. Samir Sinha认为，考普斯医生领导的课题组的研究让人很感兴趣，但还只停留在推论阶段，目前的证据还不能证明居住在主要公路附近会显著增加患痴呆症的危险。

RCI with CBC

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