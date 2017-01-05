温哥华房产估值猛升但房屋销量暴跌

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随着天气的变冷，温哥华的房地产市场也让人感到越来越明显的寒意。

加拿大广播公司记者Mike Laanela报道说，12月份的房地产销售数字显示，大温哥华地区的房屋销售量比11月份猛跌了至少22%，与去年12月份相比则跌幅更大、达到40%。

大温地产局负责人Dan Morrison说，虽然大温哥华地区的房屋销售量自去年4月份就开始下降，但房价却并没有出现明显的下跌；虽然每个月房屋售价的环比数字下降了两到三个百分点，但与2015年同期相比，房价在2016年仍然是上升的。

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统计数字显示，12月大温地区的房价比2015年同期上升了18%。

专家们认为，大温地区房价和房屋销售量的反向是因为房屋挂牌上市的数量并没有明显增长。

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大温地区房价的上升导致政府对房地产的评估值上升了30%到50%；如果房地产税率不变，这意味着房主们要缴纳的房地产税会大幅度上升。

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