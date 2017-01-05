英国王室去年访加耗费加拿大皇家骑警 2百万加元

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加拿大皇家骑警 RCMP 表示，去年英国威廉王子一家对加拿大的8天访问，总共耗费了约 200万加元的保安费用。

记录显示，RCMP 为英王室到访所支付的警察正常工资、加班工资、差旅费的总额约为190万加元，其中 RCMP 的正常和加班工资为 137万加元，差旅费为 53万2097加元。

有关文件还记录了参与保安的其他警力的费用，约为 73 000加元，当时 BC 省维多利亚市和温哥华地区的市政警察部门都参与了对王室的保安工作。

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英国王子威廉、王妃凯特以及他们的两个孩子在 2016 年 9月24日-10月1日访问了加拿大的BC省和育空地区，这次访问的开支由加拿大联邦政府、BC省政府和育空地区政府一起买单。

目前联邦、BC省和育空地区还没有算完各部门的有关开支，因此英王室 2016年访加的总账单还没出来。

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（RCI with CBC）

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