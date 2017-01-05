北方好莱坞：多伦多希望强化电影产业的形象

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进入2017，加拿大多伦多市的电影行业雄心勃勃，希望进一步提升自己作为“北方好莱坞”的形象。

加拿大广播公司的 Adrian Cheung 报道说，多伦多的电影、电视和数字媒体委员会 （The Toronto Film, Television & Digital Media Board ）本周提出了一个议案，希望能在互联网电影数据库（ Internet Movie Database ，IMDb）上建立一个多伦多的专属页面，多伦多经济发展委员会正在对这一提议进行辩论。

突出多伦多的吸引力

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电影委员会拟议中的网页细节还没有完成，但预计页面上将会列出在多伦多拍摄的大片，最受欢迎的拍摄地点和建筑物，以及多伦多在电影领域提供服务的公司。

多伦多市议员、电影委员会主席波拉·弗莱彻（Paula Fletcher）表示，电影制作领域竞争激烈，我们的目的是使多伦多保持自己的前沿地位，这个页面将有助于多伦多继续是电影制片人青睐的拍片地点之一。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 多伦多市议员、电影委员会主席波拉·弗莱彻（Paula Fletcher） © CBC News

她说，通过这个页面，委员会希望突出城市现有的适合拍电影的基础设施和资源，使人们对哪些片子是在多伦多拍摄的一目了然，看到在多伦多拍片是很容易的事情。

多伦多目前有30来部片子开拍

安大略省电影空间制片公司 （Cinespace Film Studios ）的副总裁吉姆·米克普洛斯（Jim Mirkopoulos）在接受加拿大广播公司的采访时说，在多伦多地区目前约有30部电影和电视节目正在拍摄或制作。

他同意，一个行业总是可以从这种有针对性的市场营销中受益。

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米克普洛斯说，”在电影电视的行内人士中，IMDb 是一个广泛使用的工具，如果有一个关于多伦多的页面，强调过去30多年来在这里拍摄过的电影，可以提醒人们，我们这里有出色的拍摄场地，即接拍过大成本电影，也接拍过低成本的电影、电视剧，总之什么样的片子都可以拍”。

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吉姆·米克普洛斯（Jim Mirkopoulos）在接受加拿大广播公司的采访 © CBC

他还说，”除了场地外，我们还有制片公司，电影服务公司，水平都是世界一流的”。

“有的时候需要提醒制片人们，有3部获得奥斯卡大奖的电影是在多伦多拍摄的，一些具有高技术性的电影也是在这里拍摄，如科幻大片Pacific Rim，音乐舞蹈片“芝加哥”，这些电影需要最棒的技术支持，都是由多伦多的团队提供的”。

米克普洛斯认为，这个页面将能吸引来更多的电影项目，无论是场地经理，还是导演、制作设计师，如果他们看到在多伦多拍摄过的所有电影，在选择拍摄地点时，做决定可能就更容易。

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电影节和政府的优惠

每年九月，多伦多国际电影节（TIFF）都能吸引来好莱坞的众多明星，但电影节只是多伦多吸引力的一部分。

© CBC News

加拿大政府也对来加拿大拍摄电影的外国公司提供纳税优惠，包括可偿还电影拍摄期间16%的人工成本。

低加元、多伦多的建筑、繁忙的城市街道… 这一切都使多伦多成为一个很有吸引力的拍摄地点，在屏幕上，多伦多曾经“充当”过纽约、芝加哥、伊斯坦布尔等城市。

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多伦多电影委员会主席波拉·弗莱彻最后补充说，电影和电视制作一直是推动多伦多经济的“三大产业”之一，多伦多有2.6万人在电影业工作，这一行业每年为城市带来15亿加元的收入。

（RCI with Adrian Cheung/ CBC）

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