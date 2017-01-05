大多伦多房价 2016 年比 2015年涨 17.3 %

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加拿大多伦多房地产局（Toronto Real Estate Board, TREB）表示，在2016年12月，大多伦多的平均房价飙升至 730,472加元，比 2015年12月上涨 20%。

加拿大广播公司引用加通社的报道说，尽管房源紧缺，但大多2016 年12月的房产销售量也比2015年12月增长 8.6%。

从全年的角度看，TREB 的数据显示，2016年大多伦多的平均房价比 2015年增长 17.3%，销售量增加 11.8%。

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经济和低利率

星期四（1月5日），TREB 的总裁 Larry Cerqua 在一份声明中说，相对强劲的地区经济、低失业率和非常低的借贷成本，使大多伦多地区对住房的需求保持强劲，而且 2016 年地区的人口在继续增长。

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影响房价的另一个因素是上市的房产减少，12月上市待售的房产数量达到15年最低点。

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TREB 的市场分析总监 Jason Mercer 说，2016 年的新房源总数下降了近 4%。

© AP/John Bazemore

(RCI with CBC, CP)

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