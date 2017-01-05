你们是天使：两名魁省水电局工人从大火中救出母女三人

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一夜冰雨后，蒙特利尔西郊的哈德孙市的许多家庭停了电。星期三（1月4日）一早，魁北克省水电局马里奥. 梅纳尔和吉.德加涅被派去检修线路，清除压住电线的树枝。正开车时，他们突然发现几棵树后冒出火光。

梅纳尔事后接受CBC记者Salimah Shivj采访时说，他们开到近前，听到一个小女孩在尖叫呼救。他们下了车跑过去，看到了被大火困在二楼窗口的母女三人。火势很猛，她们逃生的时间只能以秒计。梅纳尔和拉加涅冲到窗下张开手臂，大喊“跳下来！”母亲把两个女儿推出窗外，然后自己也跳了下来。他们各接住一个女孩，但是没能接住母亲。她落地时摔伤了背。

消防队几分钟后赶到时，整栋房子几乎都被火焰吞没了。消防队副队长勒布朗说，如果不是两位工人及时赶到，人肯定是救不出来的。孩子们的父亲和消防队员们都非常感谢他们。

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梅纳尔说，他们并不是英雄，只是正好赶上了而已。但孩子们的父亲说，他们是天使。

起火时他恰好不在。因为家里停电无法做饭，他出门去给妻女买早餐去了。目前还不知道起火原因，可能是停电时用柴火取暖。

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哈德孙市（Hudson）位于蒙特利尔市西边57公里处，夏天这里的周末露天集市远近闻名。因为位于河边，风景优美，魁省和安省的富裕家庭在此地建了许多豪宅。但绝大部分当地老住户还是住在普通房子里。这些房子多是木结构，一旦发生火灾，火势蔓延很快。

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（RCI with CBC）

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