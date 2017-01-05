不怕脏，不嫌烦：无人驾驶拖拉机将进入加拿大农场

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加拿大各地的农场是全国最需要雇外劳的地方。又脏又累的重复性劳动，愿意干的人不多。但是在不久的将来，农场主们就可以派无人拖拉机去干这类活儿了。

无人驾驶的大型农业机械借无人驾驶汽车研制的势头，最近几年发展很快。在这个领域走在前列的Trimble公司不久前举行了一个产品展览会。吸引了许多来自加拿大和美国中西部的农场主。这个地区的农场因地势平坦，很适合使用无人驾驶拖拉机。

该公司的市场经理奥马尔-皮埃尔.苏布拉在接受Radio-Canada采访时介绍说，无人驾驶拖拉机不久就可以承担重复性或危险性高的农业劳动。但是那些需要判断的工作，例如酿酒，全自动化机械还无法取代人类。

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安全是无人驾驶拖拉机研制中最受重视的问题。一方面是它在遇到障碍物时的感应和相关操作，另一方面，苏布拉说，尽管它不是飞机，但如果落入图谋不轨的人手里，还是可以造成威胁。

(RCI avec Radio-Canada)

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