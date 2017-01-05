谁去抢盐了？温哥华市发放免费融雪盐引起哄抢，还有人转手倒卖

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BC省今冬天寒，多雪路滑。温哥华市政府为保障行人安全准备了一批融雪盐，在各区消防站向市民免费发放。但是闻讯赶去领盐的市民人数众多，有些人太贪心，因此发生肢体冲突。还有人把抢到手的盐在网上高价转手倒卖。

温哥华消防部门负责人乔纳森.格米克在接受加通社记者Camille Bains采访时说，星期二（1月3日）晚上有三个消防站局面失控，工作人员不得不报警。星期三有十个消防站继续向市民发盐。原来的规定是每人两桶，但是因为人太多，很快就不得不减少到每人一小桶。

一个男子不知用了什么办法，弄到的盐装满好几个垃圾桶。他随后开来一辆皮卡，想把它们运走，但是被在场的消防队员拦下。格米克说，希望市民自觉，不要多拿。融雪盐并不贵，自己买几袋放在家里不是难事。

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© CP/Jonathan Hayward

温哥华市政府为住宅区的道路防滑临时抽调了260多人，大多数人的任务是在人多的地方和学校周围撒沙撒盐。

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取暖用电也造成BC省的耗电量刷新了最高纪录。但是本周的持续低温可能会让新纪录也很快被打破。

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（RCI with CP）

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