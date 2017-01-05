必须在美国制造！特朗普再开炮，这次的目标是丰田

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美国当选总统特朗普星期四（1月5日）再次在推特上讨伐汽车制造公司。这一次他的目标是日本丰田：“丰田说要在墨西哥Baja建新厂，制造卖到美国的卡罗拉车。不行！厂要建在美国，要不你们就付高额入境税。”

丰田确实有在墨西哥建新厂的计划，不过不是在特朗普所说的Baja （即墨西哥北部的下加州），而是在墨西哥中部的瓜纳华托。丰田的计划是把在加拿大安大略省的卡罗拉制造厂迁到那里去。新厂投产后每年能生产20万辆汽车，将彻底终结加拿大三十多年的卡罗拉制造史。

丰田公司发表声明说，墨西哥的新厂并不会造成在美国的汽车产量或工人的减少。声明列举一系列数字（219亿美元的直接投资，10家工厂，13万6千名工人，等等），以证明丰田期待“与特朗普政府合作，以满足消费者和汽车工业的需求”。

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但是特朗普的推特还是产生了和去年在波音公司身上类似的效应。星期四，丰田公司的美国存券收据在纽约股市下跌69美分。特朗普本周二也对通用公司发出同样的威胁。

丰田和本田两家公司的社长星期四在一次行业会议上表示暂时没有改变墨西哥项目的计划。他们将等到特朗普上台后，视其政策作出决定。

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（RCI with CBC）

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