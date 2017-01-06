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什么是电子旅行证 eTA？我来加拿大需要它吗？

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 6 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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最近，一位英国的祖父错过了到加拿大新斯科舍省参加曾孙女生日庆祝的机会，一位喜剧演员不能按期前往多伦多演出，还有一些有双重国籍的加拿大人乘飞机回加拿大时遇到了麻烦 …  这一切“意外”，都是加拿大最近实施的电子旅行许可证（eTA）的”过错“。

加拿大广播公司的 Nicole Ireland 报道说， 多伦多布兰妮·麦克默特里律师事务所 （ Blaney McMurtry law firm）的移民法律专家亨利·张（Henry Chang）表示，有很多人搞不明白，他们说，哎，我来自一个免签证的国家啊，两年前我去过加拿大，当时没什么问题啊，…他们不知道，加拿大的法律已经变了。

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© Seth Wenig/Associated Press

eTA什么时候开始的？

电子旅行证 eTA是从2016年11月开始的。

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加拿大政府原来计划在2016315日实施电子旅行证的要求，但加拿大旅游业表示担心，认为应该有更多的时间来让人们了解有关的要求。

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因此，加拿大政府在网上推出了详细讲解的视频，并推迟到去年11月才开始实行eTA。

什么情况下需要 eTA

根据加拿大政府的网站，只有乘飞机来加拿大需要申请eTA，哪怕仅仅是过境中转，也需要这一电子证件。

经陆地或海上前来加拿大则不需要。

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© Bloomberg News

什么人来加拿大需要eTA

eTA 的适用范围是免签国的人。

世界上有50多个国家的公民在来加拿大时不需要签证，包括澳大利亚、日本、欧洲的国家等等。

现在这些国家的人需要有获批的电子旅行证，才能登上前往加拿大的飞机。

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亨利·张说，eTA是对 “免签者” 的基本审核，目的是“阻拦“那些有安全风险或可能滞留加拿大超过合法期的人。

什么人来加拿大不需要eTA

加拿大政府的网站上说，两类人来加拿大不需要办理电子通行证：

1）美国公民

2）需要签证国家的公民

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eTA对加拿大人有什么影响？

加拿大人在旅行时使用加拿大护照，乘飞机回国时不需要电子旅行证，反正，加拿大人也不能申请 eTA。

但有双重国籍的加拿大人，若用另一个国家的护照旅行就会遇到麻烦。如果他们用的是外国护照旅行，想乘飞机回加拿大时，登机系统会要求他们获得 eTA ，而作为加拿大人，他们又没有资格申请 eTA。

因此，有双重国籍的加拿大人现在得用加拿大护照出国旅行。

如何申请 eTA

电子旅行证在加拿大政府的网站上申请，申请人需要填写一个表格，回答一些问题，最后用信用卡支付 7加元的手续费。

eTa 是一个电子证件，一旦被批准，就将与旅行者的护照 “电子” 相联，申请人在5年内不需要再申请。

加拿大移民部的网站上说，“大多数申请人在几分钟内就能获批 eTA，但是，若被要求提交其他文件，则申请可能需要几天的时间才能完成“。

eTA 申请表格上有什么问题？

eTA 申请表格要求旅行者提供地址、护照信息、就业状况、访问加拿大期间带有多少钱，以及他们是否曾申请过来加拿大等。

其他问题包括：

  • 你是否曾经被加拿大或任何其他国家/地区拒绝签证和许可证、被拒入境或被令离开？
  • 你是否曾在任何国家/地区犯罪、被逮捕、被控或被裁定犯有刑事罪行？
  • 你或一个家庭成员是否曾经与结核病患者有过密切接触？
  • 你是否有严重的疾病，并因此在接受治疗？

（RCI with CBC）

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