以毒攻毒：每小时给酒喝治疗酗酒瘾君子

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加拿大一些地区开始用每小时给一小杯酒的办法来治疗酒瘾严重的酗酒者，这似乎与中医的以毒攻毒有异曲同工之妙。

受控酒精饮料项目

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 对于戒不了酒的人来说控制饮酒是最好的方法 © CBC

这种每小时给酒喝的治疗瘾君子的受控酒精饮料项目managed alcohol programs (MAPs)也引起了一些其他国家的兴趣。

加拿大广播公司记者弗吉尼亚.斯马特Virginia Smart报道说，澳大利亚新南威尔士大学University of New South Wales的毒品和酒精饮料研究中心的教授凯特.多兰Kate Dolan，来加拿大安大略省和不列颠哥伦比亚省参观了几个受控酒精饮料项目后印象深刻。

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澳大利亚教授

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多兰教授在接受加拿大广播公司采访时说，澳大利亚在戒毒研究方面走在世界前列，但在如何帮助酒瘾严重的酗酒者的研究方面却进展不大，因为过去一直局限于研究戒酒；加拿大的受控酒精饮料项目注重的不是戒酒，而是控制饮酒量，这样做的结果不但明显降低了瘾君子的酒精消耗量、明显减少了瘾君子占用的社会资源，而且给瘾君子们一种社会归属感。

多兰教授注意到，当瘾君子们刚参加受控酒精饮料项目时，他们想的只是自己、很不愿意与人交流；但没用很长时间他们就开始放松、开始谈论自己的内心感受。

多兰教授访问了加拿大首都渥太华一个专门接收急救车和警车送来的酗酒者、帮助这些酗酒者的非赢利服务中心，在该中心接受观察和受控酒精饮料项目帮助的主要是流浪者和露宿街头的酗酒者；她的测算是，该中心对酗酒者的帮助为医院节省了2百万加元的费用。

8个加拿大城市

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现在加拿大有8个城市有帮助酗酒者的受控酒精饮料项目。这8个城市分别是Vancouver、 Calgary、 Edmonton、 Thunder Bay、 Sudbury、 Hamilton、 Toronto和 Ottawa。

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15年前Dr. Jeff Turnbull在渥太华参与创建控酒项目 © CBC

加拿大首都渥太华的受控酒精饮料项目已经比较成熟。在15年前，特恩布尔医生Dr. Jeff Turnbull就开始参与创建受控酒精饮料的项目。

戒不了就控制

特恩布尔医生在接受加拿大广播公司采访时表示，酗酒不但给瘾君子本人的生活和健康带来巨大的负面影响，而且占用和浪费了大量社会资源。

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特恩布尔医生承认，刚开始时他们的受控酒精饮料项目遇到很大的阻力，很多人指责这种让瘾君子继续饮酒的做法是把瘾君子当作社会的垃圾弃而不顾；那时他们能收治的只是那些传统戒酒项目束手无策的酗酒者；而现在人们逐渐认识到，受控饮酒比成天当醉鬼要强得多。

Jimmy Bellefeuille说戒酒不灵但控酒项目挽救了他 © CBC

今年57岁的男子Jimmy Bellefeuille过去几十年都有严重的酗酒问题，6次参加戒酒项目都没有成功；结果是老婆离他而去，自己的小生意没了，房子也没了；在边醉酒边在街头露宿了7年后，他走投无路来到Oaks服务中心参加受控酒精饮料项目；现在他每天只要两小杯葡萄酒就能渡过一天，比过去成瓶的喝酒要好得太多。

渥太华警长Gibbons说控酒项目节省了大量警力 © CBC

受控酒精饮料项目也减少了社会的负担。渥太华警长John Gibbons说，他们曾经在一年365天的时间里364次被911呼救中心派去救助同一位醉汉；在这位酗酒者参加了受控酒精饮料项目之后，警方一年中只有两次被派去救助他，光这一项就节省了大量的社会资源。

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一个小时一杯酒

在渥太华 Oaks中心参加受控酒精饮料项目的瘾君子们从早上7点半到晚上9点半期间，每隔一个小时可以领取一小杯酒精饮料，每天最多不得超过15小杯，通常是酒精含量12%的白葡萄酒。

参加这一受控酒精饮料项目的瘾君子们要自己支付房间铺位、一日三餐、和每天酒精饮料的费用，他们一般都有社会福利金或退休金。

由于酗酒者常常没有能力管理自己的财务， Oaks服务中心提供帮助他们理财的服务。

RCI with CBC

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