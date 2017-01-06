参加受控酒精饮料项目的人每小时给一小杯葡萄酒

参加受控酒精饮料项目的人每小时给一小杯葡萄酒
Photo Credit: Mario Carlucci/CBC

以毒攻毒：每小时给酒喝治疗酗酒瘾君子

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 6 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大一些地区开始用每小时给一小杯酒的办法来治疗酒瘾严重的酗酒者，这似乎与中医的以毒攻毒有异曲同工之妙。

受控酒精饮料项目

对于戒不了酒的人来说控制饮酒是最好的方法

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
对于戒不了酒的人来说控制饮酒是最好的方法 © CBC

这种每小时给酒喝的治疗瘾君子的受控酒精饮料项目managed alcohol programs (MAPs)也引起了一些其他国家的兴趣。

加拿大广播公司记者弗吉尼亚.斯马特Virginia Smart报道说，澳大利亚新南威尔士大学University of New South Wales的毒品和酒精饮料研究中心的教授凯特.多兰Kate Dolan，来加拿大安大略省和不列颠哥伦比亚省参观了几个受控酒精饮料项目后印象深刻。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

澳大利亚教授

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多兰教授在接受加拿大广播公司采访时说，澳大利亚在戒毒研究方面走在世界前列，但在如何帮助酒瘾严重的酗酒者的研究方面却进展不大，因为过去一直局限于研究戒酒；加拿大的受控酒精饮料项目注重的不是戒酒，而是控制饮酒量，这样做的结果不但明显降低了瘾君子的酒精消耗量、明显减少了瘾君子占用的社会资源，而且给瘾君子们一种社会归属感。

收听

多兰教授注意到，当瘾君子们刚参加受控酒精饮料项目时，他们想的只是自己、很不愿意与人交流；但没用很长时间他们就开始放松、开始谈论自己的内心感受。

多兰教授访问了加拿大首都渥太华一个专门接收急救车和警车送来的酗酒者、帮助这些酗酒者的非赢利服务中心，在该中心接受观察和受控酒精饮料项目帮助的主要是流浪者和露宿街头的酗酒者；她的测算是，该中心对酗酒者的帮助为医院节省了2百万加元的费用。

8个加拿大城市

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

现在加拿大有8个城市有帮助酗酒者的受控酒精饮料项目。这8个城市分别是Vancouver、 Calgary、 Edmonton、 Thunder Bay、 Sudbury、 Hamilton、 Toronto和 Ottawa。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
15年前Dr. Jeff Turnbull在渥太华参与创建控酒项目

15年前Dr. Jeff Turnbull在渥太华参与创建控酒项目 © CBC

加拿大首都渥太华的受控酒精饮料项目已经比较成熟。在15年前，特恩布尔医生Dr. Jeff Turnbull就开始参与创建受控酒精饮料的项目。

戒不了就控制

特恩布尔医生在接受加拿大广播公司采访时表示，酗酒不但给瘾君子本人的生活和健康带来巨大的负面影响，而且占用和浪费了大量社会资源。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

特恩布尔医生承认，刚开始时他们的受控酒精饮料项目遇到很大的阻力，很多人指责这种让瘾君子继续饮酒的做法是把瘾君子当作社会的垃圾弃而不顾；那时他们能收治的只是那些传统戒酒项目束手无策的酗酒者；而现在人们逐渐认识到，受控饮酒比成天当醉鬼要强得多。

Jimmy Bellefeuille说戒酒不灵但控酒项目挽救了他

Jimmy Bellefeuille说戒酒不灵但控酒项目挽救了他 © CBC

今年57岁的男子Jimmy Bellefeuille过去几十年都有严重的酗酒问题，6次参加戒酒项目都没有成功；结果是老婆离他而去，自己的小生意没了，房子也没了；在边醉酒边在街头露宿了7年后，他走投无路来到Oaks服务中心参加受控酒精饮料项目；现在他每天只要两小杯葡萄酒就能渡过一天，比过去成瓶的喝酒要好得太多。

渥太华警长Gibbons说控酒项目节省了大量警力

渥太华警长Gibbons说控酒项目节省了大量警力 © CBC

受控酒精饮料项目也减少了社会的负担。渥太华警长John Gibbons说，他们曾经在一年365天的时间里364次被911呼救中心派去救助同一位醉汉；在这位酗酒者参加了受控酒精饮料项目之后，警方一年中只有两次被派去救助他，光这一项就节省了大量的社会资源。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一个小时一杯酒

在渥太华 Oaks中心参加受控酒精饮料项目的瘾君子们从早上7点半到晚上9点半期间，每隔一个小时可以领取一小杯酒精饮料，每天最多不得超过15小杯，通常是酒精含量12%的白葡萄酒。

参加这一受控酒精饮料项目的瘾君子们要自己支付房间铺位、一日三餐、和每天酒精饮料的费用，他们一般都有社会福利金或退休金。

由于酗酒者常常没有能力管理自己的财务， Oaks服务中心提供帮助他们理财的服务。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 健康

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes)
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
国际、社会和收音机说再见：挪威将率先淘汰全国所有调频广播健康以毒攻毒：每小时给酒喝治疗酗酒瘾君子社会什么是电子旅行证 eTA？我来加拿大需要它吗？经济加拿大12月新增职位 5.4万，失业率 6.9%健康流感季节：蒙特利尔医护人员说今年的疫苗管用国际改朝换代：美驻加拿大等国大使被迫离职动物世界法官裁决魁北克男子可把乌鸦养做宠物国际必须在美国制造！特朗普再开炮，这次的目标是丰田社会谁去抢盐了？温哥华市发放免费融雪盐引起哄抢，还有人转手倒卖经济不怕脏，不嫌烦：无人驾驶拖拉机将进入加拿大农场（视频）

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Nadeau-Dubois et Aussant lancent leur initiative politique non partisaneBlackBerry cessera de fabriquer ses téléphonesCinq trucs post-débat pour TrumpQuand des produits « bios » ne sont pas vraiment biosInondé de demandes, Québec coupe le robinet du Fonds pour l'eauVol MH17 de Malaysia Airlines : le missile venait d'un village prorusseLes chauffeurs de taxi transportent leur colère à l'Assemblée nationaleDes journaux demandent l'aide de Québec pour assurer le virage numériqueL'ex-président israélien et Nobel de la paix, Shimon Peres est mortRetour sur la vie de Shimon Peres en cinq dates
Russia withdrawing warships from Syrian waters'We're paying with our data': Why privacy can be a problem with appsTrump's skepticism on Russian hacking puts his cabinet picks on a tightropeMy year as a refugee: Creating a new life for my four childrenB.C. couple shows military families path to healing from PTSDGive an alcoholic an hourly drink: Why a controversial Canadian program is catching attention in AustraliaDonald Trump to be declared electoral college winner todayU.S. ambassadors to Canada, other countries to soon step down: reportHeartbreak for Canada as U.S. wins junior gold in shootout'Lewis is not gone:' Mariner's bottled message found in Ireland, years after death