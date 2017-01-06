改朝换代：美驻加拿大等国大使被迫离职

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星期五，美国国会将正式宣布选举人计票结果，也就是走完美国总统大选的最后一道程序，正式宣布特朗普成为下届美国总统。

新总统上台，照例要发生的是“一朝天子一朝臣”；特朗普的过渡团队已经向所有属于奥巴马政府政治任命的驻外大使发出通知，要他们在新总统宣誓就职之前离职、没有例外。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 在2014年出任美国驻加拿大大使的Bruce Heyman © Sean Kilpatrick/The Canadian Press

汤森–路透社报道说，美国驻加拿大大使Bruce Heyman是奥巴马的朋友，属于政治任命的驻外大使，当然在必须离任的名单上。

根据不成文的传统，历届新上台的美国总统虽然会更换前任留下的属于政治任命的驻外大使，但一般会给几个星期到几个月的缓冲时间，特别是对那些家里有学龄儿童的驻外大使更是会留有比较宽松的过渡时间。

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但特朗普已经表示，他不想上台后还看见属于奥巴马政治任命的联邦政府官员，这包括驻外使节。

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由于美国驻外大使需要经过参议院外交委员会的听证审批，所以特朗普让属于政治任命的驻外大使在1月20日之前离职，会导致美国驻加拿大、英国和德国这样主要盟国的大使职位空缺好几个月的时间。

RCI with CBC

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