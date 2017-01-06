魁北克法庭准许Simon Pérusse留下乌鸦Moko

魁北克法庭准许Simon Pérusse留下乌鸦Moko
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法官裁决魁北克男子可把乌鸦养做宠物

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 6 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大许多省份都有法律禁止在家里饲养野生动物、禁止把野生飞禽走兽当作宠物饲养；不过加拿大魁北克省男子Simon Pérusse却在法庭打赢官司，可以继续在家里饲养乌鸦。

加拿大广播公司报道说，Simon Pérusse由于违法魁北克法律在家里养乌鸦而吃了一张650加元的罚单，他不服、把公司打到法院。15日魁北克法院做出的裁决是取消罚单、准许Simon Pérusse继续把乌鸦Moko养在家里。

Simon Pérusse告诉法官，他在7年前发现了一只折了翅膀的乌鸦，他救治了这只乌鸦、并给它起名叫Moko；Moko很快与他亲近起来，几乎是形影不离；有一次他不得不离开家一个月的时间，Moko焦躁的把自己身上的羽毛都啄了下来；在Simon Pérusse搬进一个公寓楼租房居住后，房东向政府野生动物保护机构举报他非法饲养野生鸟类；Simon Pérusse开始申请特别许可证以保留乌鸦Moko，但他还是吃了罚单。

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魁北克妇女Brigitte Thomas与其收留的小鹿在一起

魁北克妇女Brigitte Thomas与其收留的小鹿在一起 © Brigitte Thomas

这是魁北克省有关当局作出的第二例准许在家里把野生动物作为宠物饲养的决定。

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去年12月份，魁北克省负责野生动物保护的机构决定给Brigitte Thomas发放特别许可证，让她可以继续在家里饲养4年前母鹿被汽车撞死后留下的小鹿。

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