流感季节：蒙特利尔医护人员说今年的疫苗管用

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2016-2017这个冬季，尽管加拿大其他地区流感大爆发，但蒙特利尔的情况却好得多。

蒙特利尔的公共卫生官员 Renée Paré 医生说，自从9月流感季节开始以来，蒙特利尔地区出现的流感疫情处于正常水平。

Renée Paré 表示，今冬的流感病毒包括 H3N2，该菌株比其他菌株更厉害，尤其是对老年人，然而，如果你接种了流感疫苗，就应该问题不大，因为今年的疫苗中含有 H3N2菌株。

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她还说，若还没有接种，现在也不晚，当地很多诊所还在提供流感疫苗。

她说，每年的流感高峰期都不一样，今冬的流感季节应在1月下旬或2月初达到高峰，去年的流感季节来得晚，是在3月下旬达到高峰的。

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Renée Paré 医生表示，如果你患了流感，应采取以下措施，以防把病毒传染给别人：

避免和流感“脆弱”群体接触，如老年人、婴儿和免疫系统功能不强的人；

经常洗手；

不要去公共场所。

（RCI with CBC）

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